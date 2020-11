Tentokrát se na utkání rodák z Troubek u Přerova těší o to víc, že zápas přijde zhruba po měsíční pauze. „Hráli jsme modelové zápasy, ale ty nikdy nenahradí ligový duel. Pořád máte v hlavě, že proti vám stojí spoluhráči a kamarádi,“ povídá o zápasech v ligové pauze záložník Slovácka, který oslavil v dubnu třicáté narozeniny.

Liga se znovu rozjede, je to pro vás velká úleva?

Je to úleva pro všechny. Bohužel to bude bez diváků, ale my jsme rádi, že vůbec můžeme hrát. Ta pauza byla delší, než se čekalo, a každý chce hrát, než by jenom trénoval. Jsme rádi, že liga může začít.

Měsíc se nehrálo ani netestovalo. Nemáte obavy, že budou v týmu pozitivní případy?

Snad ne. Měli jsme nějaká doporučení, každý byl opatrný. Byla by to velká náhoda.

Jak složitá byla příprava bez víkendového zápasu?

Ono je vždycky složité když se nehraje. Vrcholem týdne byl modelový zápas, ale ať si každý říká, co chce, tak to nikdy nenahradí plnohodnotný ligový duel. Pořád máte v hlavě, že hrajete proti svým kamarádům a spoluhráčům, takže to není tak dobré, jako mistrovské utkání.

Trenér Svědík mluvil o tom, že je v době pauzy složité motivovat hlavně starší hráče. Vy také patříte k těm zkušenějším. Bylo to pro vás náročnější?

Určitě to bylo náročnější. Mladí se chtějí ukázat, bojují o sestavu, to starší hráči sice také, ale pro ně není tak atraktivní hrát zápasy mezi sebou. V ligových zápasech máte každý týden jiného soupeře, jiný styl, chcete vyhrát a to je v lize to hlavní, abychom stoupali tabulkou a měli jste ze zápasu dobrý pocit.

V sobotu vás čeká Olomouc, která vás vychovala do velkého fotbalu. Netajíte se tím, že je to pro vás největší zápas v lize. Sigmě se letos daří, je na čtvrtém místě tabulky. Jaký čekáte zápas?

Mají za sebou několik slušných výsledků. Hrají opravdu dobře, takže pro nás bude možná dobré, že vypadli z tempa. Už jsme s nimi po pauze hráli a byl to opatrný fotbal. Doufám, že budeme lepší a zápas po restartu zvládneme. Ze začátku čekám hodně opatrnou hru, možná trošku nerozehranost od obou týmů.

Čemu přisuzujete aktuální čtvrté místo Sigmy? Může to být také o návratu Romana Hubníka?

Určitě je pro mančaft velká posila a vůdce. Kluci ho strašně respektují a jdou za ním. Je to velký impuls pro celou Sigmu. Vytvořil s Jemelkou výbornou stoperskou dvojici.

Hráli jste v Olomouci spolu?

Hrál jsem s ním. Musím, říct, že je to super kluk v kabině i na hřišti. Má pořád týmu co dát.

Je Sigma favoritem zápasu?

Tak favorita hledám u nás. Hrajeme doma, byla by hloupost hledat ho někde jinde. Doma jsme už dlouho nevyhráli, tak by to chtělo z domácího hřiště zase udělat nedobytnou tvrz.

Ta domácí bilance z posledních zápasů není moc příznivá. Osobně máte na domácím trávníků už pět zápasů v řadě bez výhry.

Jasně, ta bilance není dobrá. Je načase začít novou sérii a Olomouc zvládnout, bylo by to fajn. Po pauze by nám to pomohlo, ztratili jsme zbytečně proti Pardubicím. Proti Sigmě by to chtělo tři body. První výhra po každé přestávce vám zvedne sebevědomí a taky se potom líp trénuje.

Jste rád, že po pauze hraje Slovácko zrovna proti „vaší“ Olomouci?

Vcelku je to jedno, začínáme doma. Je fakt škoda, že to bude bez lidí. Z Olomouce je to kousek a určitě by přijelo hodně fanoušků Sigmy. To je taková kaňka, jinak je to jedno, jaký tým dostaneme.

Po koronavirové pauze se bude tvořit nová termínová listina. Údajně se má hrát non-stop nebo jenom s krátkou zimní přestávkou. Co byste přivítal?

Asi by bylo lepší, abychom hráli pořád, aby liga pořád jela. Samozřejmě, že už asi nenabereme v zimní přípravě fyzičku. Na druhou stranu si myslím, že tam bude zase nějaký prostor v reprezentačních pauzách. V těch přestávkách do toho musíme víc šlápnout.