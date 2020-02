Útočník Jan Kliment, který přišel na Slovácko v zimním přestupním termínu, sledoval prvních šedesát minut zápasu z lavičky náhradníků. Do utkání naskočil po hodině hry, když vystřídal nevýrazného Zajíce.

S jakými úkoly ho kouč poslal na trávník? Dalo se proti precizní ostravské defenzívě ještě něco změnit?

„Určitě se tam dalo něco změnit. Soupeř nás zaskočil třemi stopery a pěti obránci. Od jejich vstřelené branky si dávali na nás ještě větší pozor a víc to zavřeli. Hráli odzadu a do svého vápna nás téměř nepouštěli. Něco málo jsme tam měli, ale vyložená gólová příležitost nepřišla,“ hodnotil závěrečnou půlhodinku Jan Kliment, který nastoupilo ke svému prvnímu soutěžnímu zápasu v dresu Slovácka.

„Proti Ostravě to bylo docela nervózní, měli jsme svázané nohy. Byla to taková nakopávaná, ale ve finále si myslím, že to byl remízový zápas. Baník dal branku po jediné naší chybě – je to škoda, mohli jsme mít minimálně bod,“ smutnil vytáhlý forvard a dodal: „K Baníku jsme si něco řekli. Je lepší se k tomu zápasu už nevracet a hodit ho za hlavu. Vyhodnotili jsme to tak, že to zdaleka nebyl náš nejlepší výkon. V příštím zápase musíme všechno zlepšit.“

Možnost reparátu bude mít Slovácko už zítra v Mladé Boleslavi. Oba týmy mají 32 bodů, oba nezvládly vstup do jara. Ve městě automobilů to bude boj o lepší polovinu tabulky.

„Od nás čekám daleko víc jako v prvním zápase. Už to může být jenom lepší. Čekám bojovné utkání se spoustou osobních soubojů,“ dívá se k druhému jarnímu kolu Jan Kliment.

Odchovanec jihlavské Vysočiny sledoval na podzim pozorně celou FORTUNA:LIGU. U Středočechů ho zaujala ofenzivní síly týmu.

Osmnáct branek, dvojice Komličenko – Mešanovič, nakonec mluví za všechny statistiky.

„Měli výborný útok, ale oba forvardi odešli. Mají tam nějaké zraněné hráče, takže ten jejich systém je trošku nabouraný,“ všiml si Jan Kliment, který nemá na hráčský kádr Mladé Boleslavi žádné osobní vazby.

„Neznám nikoho. V Jihlavě jsem hrával s Mešim (Muris Mešanovič), ale ten už je z Boleslavi také pryč.“

Útočník Slovácka kvůli zranění neabsolvoval celou zimní přípravu. Také proto se dostal v úvodním jarním kole na hřiště až na závěrečnou půlhodinu. Nastoupí v Mladé Boleslavi v základní sestavě?

„To nevím, to se musíte zeptat pana trenéra, ale já doufám, že jo. Každý hráč věří, že tam bude. Zdravotně se cítím připravený,“ hlásí na závěr Jan Kliment.