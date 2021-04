„Snažil jsem se trefit balon, gólman mě kopl do nohy, penalta jasná,“ povídal o jediném gólovém momentu obránce Slovácka.

Jak se k vám do vápna dostal balon?

Na levé straně byl Sáďa (Sadílek) s Havlasem (Havlíkem), oba si to mezi sebou strkali, řval jsem na ně, ať to kopou na druhou stranu. Jsou nejlepší kamarádi, tak si balon musí vždycky alespoň třikrát přihrát (směje se). Pak přišel centr, snažil jsem se míč trefit, ale úplně se mi to nepodařilo. Gólman mě kopl z boku do nohy, jasná penalta.

Penalty zahrávají Daníček nebo Kliment, ani jeden nebyl na hřišti. Věřili jste Jurečkovi?

Já ano. Už jsem ho viděl pár penalt kopat.

Musel jste být za lajnou ošetřován. Jak je to vážné?

Dostal jsem z boku ránu na koleno. Bolí to i teď, ale asi by to mělo být v pořádku.

Aktuálně jste znovu na třetím místě. Nebylo by škoda ztratit pohárové příčky?

Je to příjemný pohled na tabulku. Jsme všichni rádi, že se nám tak daří. Doufám, že si to nepokazíme a budeme v tom pokračovat.

Trenér mluvil o tom, že rozhodne měsíc duben. Jak to vidíte vy?

Když to takhle bude pokračovat, tak nemám strach. Podali jsme perfektní týmový výkon. Někteří kluci jsou zranění, ale dnes naskočili Réza (Rezek) nebo Míša Tomič, trošku jim trvalo, než se dostali do hry, ale zaskočili výborně.

Užíváte si skvělou sezonu i bez fanoušku nebo je tam ten pocit, že tam něco schází?

Samozřejmě, je to obrovská škoda, že tu nejsou fanoušci. Máme padesát bodů, to tu v životě nebylo. O to je to smutnější, že si nemůžeme užit s diváky, i když dnes byla alespoň malá děkovačka. Je jasné, že kdyby byl plný stadion, tak je to lepší.

Trenér vás chválil i morální stránce. Je to pro vás výjimečná sezona?

Sedlo si to. Minulý rok jsme do první šestky trošku nakukovali. Aktuálně zvládáme zápasy, která se nám dřív nedařilo vyhrát.

Vy jste v klubu služebně nejstarší hráč. Většinou pamatujete boje o záchranu, tak jak si užíváte letošní boj o pohárovou Evropu?

Je to tak, většinou jsme hráli kolem desáté, dvanácté příčky. Letos se nám hodně daří. Jsem rád, doufám, že si to nepokazíme.