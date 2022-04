Uklidnil vás rychlý gól, který jste dali už ve druhé minutě zápasu?

No nevím, jestli uklidnil. Možná trošku pomohl, ale nevím, jestli uklidnil. Nevím proč, ale před zápasem jsme se necítili moc ideálně. Většina kluků měla stejné pocity.

Jak byste zhodnotil utkání?

Byl to bojovný zápas. Pro oko diváka to asi moc záživné nebylo. Dostávali jsme se sice do šancí, Karviná tam také něco měla, takže z tohoto pohledu to bylo o něco zajímavější. Padlo hodně gólů, to je to, co bych v zápase vyzvedl.

Po sedmé v řadě jste bodovali. Cítíte, že jste ve stejné formě jako na podzim?

Herně se nám jednou daří víc, jindy je to horší. Důležité je, že děláme body. Dneska nám to zrovna moc nešlo - trošku to drhlo. Necítili jsme se úplně optimálně. Z tohoto pohledu to bylo hodně těžké utkání, ale jsem rádi, že zvládáme i takové zápasy.

Druhý gól vstřelil Cicilia. Co říkáte na jeho formu?

Je to borec. Nachomejtne se ve vápně a dá gól. Přitom to má strašně těžké, vždycky na něm visí jeden nebo dva hráči, takže z tohoto pohledu to má ještě složitější. Navíc dal gól, i když si myslím, že to byl vlastňáček, ale byl tam, kde má být. Podal dobrý výkon.

V závěru vás Karviná přitlačila. Obával jste se o výhru?

Už jsem říkal, že naší strany to byl divný zápas. Ke konci jsme se dívali na tabuli, aby už byl konec zápasu.

Slovácko udeřilo v úvodu obou poločasů. Karviná si odvezla tři branky

Na lavičce byl 46letý Petr Drobisz. Máte ještě v záloze podobný trumf ze staré party?

Říkal jsem si, že by ho tam mohli ke konci zápasu vypustit. Drobas je tady ikona. Myslím, že kdyby k tomu přišlo, tak by tu odchytal i celý zápas. Byli jsme rádi, že ho na lavičce máme, určitě něco musí dát do kasy, za to, že byl na lavičce a ještě se vyhrálo.

Taky jste nebyl v zápise nejstarší. Udělalo vám to radost?

No jasně. Jen je škoda, že to asi pro příště už skončí. Říkal jsem mu, že by měl jet i na Spartu, když byl na lavičce a vyhrálo se.

Pro čtyři žluté karty nebudou hrát na Spartě Kadlec a Daniček. Je to velký problém?

Problém to je, jsou to dva důležití hráči v naší sestavě. Na druhou stranu si myslím, že náš kádr je dost kvalitní, aby se našla náhrada.

Těšíte se na Spartu? Bude to taková generálka na pohár.

Samozřejmě, na takové stadiony se člověk těší. Jedeme si to tam rozdat, nechceme hrát na remízu. Budeme se snažit hrát svoji hru.

S nejlepšími týmy budete hrát v nadstavbě venku. Co říkáte na los?

To jsou dané věci, které my nerozhodneme. Naše práce je jít do utkání na sto procent. Snažíme se vyhrát každý zápas.