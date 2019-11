„Poháry jsou nevyzpytatelné. Viktorka hrála kompaktně, i když hraje druhou ligu, tak sehrála dobrý zápas. To nic nemění na tom, že gól jsme měli dát dřív, ne se trápit v prodloužení,“ tvrdí krajní bek Slovácka.

Postoupili jste až v prodloužení. V neděli hrajete v Českých Budějovicích, může to mít nějaký vliv? Nebudou vám scházet síly?

Trénujeme každý den. Jsme profesionální fotbalisté, někdy se to tak stane, že hrajete poháry a ligu. Pak jsou z toho zápasy středa, neděle. Fyzicky to prostě musíme zvládnout, o tom se nemusíme vůbec bavit.

Dynamo má na svém kontě čtyři vítězné duely v řadě. Jak těžký očekáváte zápas?

Jedou na nějaké vlně, ale my svým způsobem také. Bude to souboj týmů, kterým se aktuálně daří. Doufám, že do zápasu vstoupíme naplno a podaří se nám vrátit Dynamu tu porážku z úvodu ligy.

Na hřištích soupeřů patří Slovácko mezi nejlepší týmy ligy. Dynamo doma naopak ztrácí. Jdete do Budějovic jako favorit zápasu?

To jsou jenom takové předpoklady a statistiky. Venku se nám nějaké zápasy povedly, jedeme vyhrát i do Budějovic. Doma se proti nim ztratilo, jedeme jim tu prohru vrátit.

Velkou část podzimu jste byl zraněný. Připomeňte vaše problémy.

Je to pravda, šel jsem z marodky na marodku. Nejprve jsem měl zraněné koleno. Po zápase s Boleslaví jsem šel hrát za béčko a tam jsem si natrhl vaz v lokti, takže jsem zase nějakou dobu stál. Momentální je všechno v pořádku, tak snad už se blýská na lepší časy.

Hodně vás asi prověřilo i sto dvacet minut pohárového zápasu. Je to tak?

Jednoduché to určitě nebylo. Jsem rád, že jsme to zvládli.

I když v prodloužení…

Je to bohužel vydřené, udělali jsme si to těžké sami. Viktorka se do hry dostala jednou standartkou. Hráli kompaktně, i když je to druhá liga, tak sehráli dobrý zápas. To nic nemění na tom, že ty naše šance a celá finální fáze se měla řešit s větším klidem a líp.

Druholigový soupeř vzdoroval i v deseti. Neměli jste i z tohoto pohledu rozhodnout zápas dřív?

Jasně, branku jsme tam měli dotlačit daleko dřív, ne se trápit v prodloužení. To by se nemělo stávat. S přibývajícími minutami bylo jasně vidět, že je nás o jednoho víc. V závěru jsme měli daleko víc sil.

Slovácko je na pátém místě tabulky. Chcete se v nejlepší šestce zabydlet?

Víme, jak na tom v tabulce jsme. Nejsme hloupí, chceme zvládnout každý zápas. Chceme nějaký úspěch, dlouho tady nic podobného nebylo. Chceme prostě uspět v lize i v poháru.

Užíváte si podzimní výsledky?

Samozřejmě. Je nějakým způsobem pohoda, která se ale musí krotit. Na druhou stranu jsme dost zkušený tým, abychom si to pohlídali.