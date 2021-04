Míč si po krátké domluvě s Klimentem vzal právě Daníček a šestou trefou z penalty poslal Slovácko do vedení 3:2. „Byl to nejdůležitější moment zápasu,“ okomentoval třetí branku domácího týmu trenér Martin Svědík.

Jsou pro vás tři body uklidněním pro případný boj o evropské poháry?

Uklidnění asi není to správné slovo, spíš jsme výhru potřebovali jako sůl. V tabulce se to nahoře pere a týmy okolo nás bodovaly. Z tohoto pohledu jsou tři body důležité.

Jak jste se cítil po koronavirové pauze?

Pro mě osobně to byla zajímavá zkušenost, po takové jsem mohl nemoci naskočit do zápasu rovnýma nohama. Po pravdě jsem byl ke konci rád, že jsme dali čtvrtou branku a zápas uklidnili. Síly rychle ubývaly.

Troufnul jste si na celých devadesát minut. Nechtěl jste třeba začít na lavičce?

Situace je taková, jaká je. Někteří kluci mají v nohách víc zápasů a jsou také po koroně, musíme se prostě prostřídat. Takto jsme se domluvili s trenérem, on se mě ptal, jak se cítím. Chtěl jsem hrát od začátku, nechali jsem to otevřené podle vývoje zápasu. Vydržel jsem hrát celý zápas, jsem za to rád.

Můžete prozradit, jaký jste měl průběh nemoci?

Popravdě, měl jsem to trochu náročnější, nečekal jsem, že mě to takhle semele. První tři dny nebyly opravdu nic moc. Jsem moc rád, že rodina a přítelkyně se mě postarala. Nikomu bych to nepřál – nebylo to nic příjemného.

Scházel jste čtyři zápasy. Jak jste to doma prožíval?

Bylo to těžké, čtyři zápasy jsou strašně moc. Kluci to měli hodně náročné, zápasy šly rychle za sebou. Není to nic moc, sledovat to jenom v televizi a nebýt na hřišti. Prožíval jsem to emotivně.

Třetí gól jste dali z penalty. Byla nějaká domluva s Klimentem, kdo půjde kopat?

Řekl jsem mu, že si to vezmu. Něco jako v předešlém zápase, ve kterém jsme byli oba na hřišti.

Brno vyrovnalo vaše dvoubrankové vedení. Překvapilo vás něčím?

Dostali jsme se do vedení, pak jsme si to sami zkomplikovali, tím, že soupeř vyrovnal. Byl to zajímavý a otevřený zápas, stál nás hodně sil. Brno nehrálo vůbec špatně, dobře kombinovalo. Mělo rychlý přechod do útoku, jsme moc rádi za tři body.

Proti Zbrojovce měl místo vás kapitánskou pásku Michal Kadlec. Jak to berete?

Beru to tak, že fotbal je týmový sport a máme prostě takovou situaci v kabině. Je nás víc lídrů a Káca (Michal Kadlec) tu pásku dostal. Má za sebou úžasnou kariéru a je obrovská osobnost Slovácka.

V sobotu hrajete v Plzni. Viktorka je váš přímý kandidát v boji o Evropu. Co čekáte od zápasu?

Asi je to ještě brzy myslet na Plzeň. Soustředil jsem se na Brno, Plzeň jsem vůbec neměl v hlavě. Asi až dneska o tom začnu přemýšlet, ale těším se moc. Čeká nás tam obrovsky těžký zápas, tam se to může lámat, pojedeme tam vyhrát.