Poslední zápas v letošním kalendářním roce čeká Slovácko na domácím trávníku. Na derniéru přijede tým pražských Bohemians 1905. Dlouho patřili klokani k neoblíbeným soupeřům Slovácka, ale ve 4. kole svěřenci trenéra Martina Svědíka vyhráli v Ďolíčku 1:0. Na sobotní zápas zve fanoušky gólman Tomáš Fryšták, který v týmu soupeře nějakou dobu působil.

Zkušený gólman Tomáš Fryšták bude pokračovat ve Slovácku. | Foto: 1.FC Slovácko

„Byl jsem v Bohemce téměř šest let. Když se dívám na dnešní kádr, tak vidím, že tam z doby mého působení zůstalo nějakých šest kluků. Jinak se tým docela obměnil a řekl bych, že i zkvalitnil. Všechno se tam posunulo dopředu,“ povídá pro klubový web Tomáš Fryšták.

Zápasy Slovácka proti Bohemians žádnou velkou fotbalovou podívanou nenabízí. Většinou je to boj od šestnáctky po šestnáctku a o výhře rozhodují maličkosti. To potvrzuje i gólman aktuálně čtvrtého týmu tabulky.

„Jsou to vždycky vyrovnané zápasy. Je to boj o každý metr hřiště. Do Bohemky přišli noví hráči, co jsem odešel mají vyvážený tým, očekávám velmi vyrovnaný zápas. Bude rozhodovat každá maličkost. My bychom rádi navázali na poslední zápasy a rozloučili se s fanoušky výhrou,“ přeje si rodák z Tučap.

Andrýsková sleduje MS a chystá návrat: Nejdůležitější je, abych se cítila dobře

Zatím to vypadá, že se zápas odehraje na slušném terénu. Podle předpovědi žádná sněhová kalamita nehrozí. Fotbalistům Slovácka stačila jedna nepříjemná zkušenost, v uplynulém kole odehráli ligový duel ve sněhové vánici.

„V Olomouci hustě chumelilo, do toho umělé osvětlení, žlutý míč nebyl téměř vidět. Pohyb a odskok míče je něco úplně jiného jako na normálním trávníku. Bylo to složité pro gólmany i pro hráče. Ještě horší je, když mrzne a zmrazky zůstávají na balonu,“ dobře ví zkušený gólman.

Tomáš Fryšták čtyři zápasy, Milan Heča čtrnáct. To je aktuální zápasová bilance gólmanů Slovácka v letošním ročníku FORTUNA: LIGY. Oba brankáři se do Uherského Hradiště vrátili oklikou přes pražské kluby. Jedničkou je Heča, Fryšták zaskakuje v případě jeho zranění nebo nemoci.

„Je to možná rarity. Nevím, ve kterém klubu jsou odchovanci oba gólmani, kteří se vrátili domů. Znám se s Milanem z mého dřívějšího působení ve Slovácku, nemáme mezi sebou jediný problém. Snažíme se v klubu předávat zkušenosti mladým gólmanům,“ říká muž, který v uplynulých dnech prosloužil Uherském Hradišti smlouvu.

„Kruh se uzavřel. Budu ve Slovácku další sezony. Jsem rád, že můžu pokračovat – těším se na další roky.“