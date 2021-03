„Po zápase proti Slavii jsem byl na antigenních testech. Nic nenasvědčovalo tomu, že bych měl mít covid, všechno bylo v pořádku,“ svěřil se Šimko a prozradil, kdy přišel obrat.

„Už od středečního rána jsem se cítil zle. Měl jsem horečku, bolest zad, kloubů a bolelo mě celé tělo. Ten den jsme měli PCR testy, které mi vyšly pozitivně,“ popsal své dojmy slovenský obránce, který v Uherském Hradišti bydlí s celou rodinou.

„Manželka se synkem odjeli na Slovensko. Nechtěl jsem je ohrozit, ale i tak byla žena pozitivní a je i s klukem v karanténě.“

Nemoc vyřadila Patrika Šimka z běžného života hlavně v jejím počátku.

„Horečky trvaly asi den nebo dva, potom pomaličku ustupovaly i ostatní příznaky. Zhruba po čtyřech dnech už jsem se cítil v pořádku,“ přiznal rodák z Kanaša u Prešova.

Patrik Šimko si boj proti onemocnění covid 19 už jednou vyzkoušel. „Bylo to asi v půlce října, moje první karanténa byla téměř bezpříznaková. Věřil jsem, že mám nemoc za sebou, najednou to přišlo znovu a zase jsem musel do karantény. Jsem zvyklý na aktivní život, na pohyb, v karanténě toho moc dělat nemůžete. Vařil jsem, sledoval filmy, uklízel nebo hrál play station,“ vyjmenovává činnost v karanténě.

Ve čtvrtek se mužstvo po čtrnáctidenní karanténě vrátilo do přípravy. „Měli jsme první lehčí trénink, od pátku už mančaft trénoval normálně,“ prozradil Patrik Šimko, a přidal dojmy z obnovené přípravy.

„Čtrnáct dnů jsem jenom ležel na bytě. Neměl jsem žádný velký pohyb. Mezera byla cítit, ale s dechem jsem problémy neměl, spíš mě bolelo celé tělo. Reakce ostatních byly podobné. Když čtrnáct dnů v plné sezoně najednou nevidíte balon, tak je to problém. Máme v tom všichni mezeru, ale musím přiznat, že jsem to čekal daleko horší.“

Na svěřence Martině Svědíka čeká v nedělním zápase ostravský Baník, který v době koronavirové pauzy Slovácka vyměnil trenéra. U ostravských hráčů se tedy dá čekat zvýšená motivace. Dalšími motivátory budou Zajíc, Šašinka a Juroška. Tato trojka ještě před nedávnem hrála v Uherském Hradišti.

„Také tam působil trenér Svědík, zápas bude mít velký náboj,“ očekává krajní bek nebo stoper a dodává.

„Budou nám chtít vrátit podzimní porážku. Bude to pro nás složitý zápas. Po koronaviru bych si dokázal představit i snadnějšího soupeř. Musíme jít do utkání naplno a výhru urvat srdcem a bojovností,“ říká na závěr odhodlaně obránce Slovácka.