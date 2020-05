„První gól? Přišel skvělý centr, stačilo jen nastavit hlavu, pak už to byla jen náhoda,“ hodnotil zbytečně skromně svoji první trefu do sítě Prostějova.

Také v dalších minutách byl odchovanec opavského fotbalu aktivní a byl to hlavně on, kdo zle větral prostějovskou obranu. Druhý zásah přidal čtyři minuty před odchodem do kabin. Aktivní Jan Navrátil nastřelil ve vápně ruku jednoho z hostujících hráčů a kopala se penalta. Míč si vzal Václav Jurečka a nabízenou šanci bezpečně proměnil.

„Na penaltu jsem nebyl určený, nikdo si pro míč nešel, tak jsem to vzal na sebe. Penalty mám docela rád, nebyl to problém. Penalta je také hodně o štěstí,“ vysvětloval do klubové kamery Jurečka a dodal.

„Jsem rád, že už je po koronavirové přestávce, všichni se těšíme na restart ligy. První přípravu jsme zvládli, je od čeho se odrazit, musíme to potvrdit v dalším utkání.“

Hlavně, že se konečně hraje, míní Matouš Trmal

První přípravu sice Slovácko zvládlo, jenže v druhém poločase byl soupeř aktivnější a zaslouženě korigoval tříbrankový náskok domácího týmu. Trenér Martin Svědík protočil až na výjimky dvě jedenáctky. To platilo i u gólmanů, první poločas odchytal Radek Porcal a druhý Matouš Trmal.

V první dvacetiminutovce druhé půlky vyřešil několik nebezpečných centrů a závarů. Nejvíc zlobil defenzívu Slovácka čtyřicetiletý snajpr Karel Kroupa. Právě od známého útočníka inkasoval Trmal jedinou branku.

„Moc jsem si nezachytal. Myslím, že to byla jediná střela, která na mě šla,“ povídal a hodnotil duel. „Byl to klasický první zápas po delší pauze, ale myslím, že jsme ho zvládli dobře. S výsledkem můžeme být spokojení. Hlavně je dobře, že se konečně hraje a můžeme trénovat všichni společně,“ řekl na závěr gólman Slovácka.