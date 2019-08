V době, kdy se nadechovali k největšímu náporu, dostali drsnou ránu do vazu. Fotbalisté Slovácka si v úvodu druhé půle za nepříznivého stavu 0:2 vstřelili vlastní gól, centr Kuzmanoviće z pravé strany nešťastně usměrnil do sítě hostující stoper Stanislav Hofmann.

„Natahoval jsem se, že balon zastavím. Myslel jsem, že to Matouš bude mít, ale nikdo z nás si nezařval. Šlo to mezi nás a on mi to vyrazil do nohy. Už to bylo těžké,“ povzdechl si devětadvacetiletý zadák.