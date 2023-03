"Víme, o co jsme přišli, moc nás to všechny mrzí,“ klopil po zápase hlavu Stanislav Hofmann.

Byl to pro vás jeden z hlavních jarních zápasů. Jak moc vás prohra štve?

Osobně jsem hrozně zklamaný. Vůbec jsem si nepřipouštěl, že bychom mohli dneska vypadnout. Je to pro mě velké zklamání – myslím si, že můžu mluvit i za kluky. Byli jsme před zápasem nahecovaní – všichni věděli o co hrajeme. Zklamali jsme, víme, o co jsme přišli. Je to strašná škoda, teď nám nezbývá nic jiného, jako udržet čtvrté místo v lize, abychom měli nějakou pohárovou šanci.

Jak jste viděl zápas?

Od první minuty to celkem šlo, ale první gól nás trošku položil na záda. Věděli jsme, že Bohemka bude hrát na brejky a bude se spoléhat na standardky. Úvodní branku kopli za obranu. Myslím, že jsme se moc nedomluvili, dalo se to udělat jinak než balon vyrážet na vápno. Ten gól nemusel padnout, druhou branku dala Bohemka ze standardky. První poločas jsme prostě prohospodařili. Ve druhém poločase jsme s výsledkem chtěli něco udělat, ale branku jsme dali pozdě.

Z útočných standardek nedáváte branky. Řešíte to na tréninku?

Řešíme. Nacvičovali jsme jiné postavení, jiné kopy, jiné náběhy, ale pořád to není ono. Musí se to sejít, abychom z toho dali gól. Víme, že se s tím momentálně trápíme.

Slovácko pohár neobhájí. Do semifinále MOL Cupu postupuje Bohemka

Měl jste před vstřeleným gólem ještě jednu velkou šanci, kterou jste nedal. Co se stalo?

Měl jsem v zápas tak tři šance. Jestli myslíte tu střelu levačkou, tak se ke mně odrazil balon, myslím, že od Vechety. Viděl jsem, že gólman Bohemky vybíhá, hrál jsem to trošku na dlouho nohu. Chtěl jsem ho podstřelit, ale trefil jsem balon vedle tyče. Měl jsem mu to dát mezi nohy, možná by to skončilo v bráně.

Může s vámi vyřazení z poháru zamávat do dalších zápasů?

To nezamává, o tom jsem přesvědčený. V neděli zápas v klidu zvládneme a vyhrajeme.