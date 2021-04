Moravany ve šlágru 27. kola FORTUNA:LIGY srazila gólová hlavička střídajícího Wiesnera ze 70. minuty. Svědíkův tým na Letné v přímém souboji o druhé místo padl 0:1 a hlavní město znovu po čtyřech dnech opouštěl se svěšenými hlavami.

„Je možné, že se u některých hráčů projevila únava, za mě jsme ale zase prohospodařili první poločas, ve kterém jsme hráli velice dobře. Zahustili jsme střed hřiště, získávali odražené balony. Bohužel v předfinální fázi jsme dělali chyby a některé akce vůbec nedotáhli. Přitom jsme mohli jít do vedení, ale nešli,“ mrzí kouče Slovácka Martina Svědíka, který na Letné postrádal Daníčka, Navrátila, Kalabišku a Ciciliu.

I bez kvarteta důležitých borců ovšem hosté předvedli na Letné slušnou partii.

Skórovat mohl Kliment, ale prudkou hlavičku nejlepšího střelce hostujícího týmu vyrazil gólman Nita na roh. Neujaly se ani střely Divíška a Petržely.

Po přestávce se do další šance prodral Kliment, ale po centru Sadílka mířil hlavou vedle. Pak už přišly hlavně šance Sparty, které postupně likvidoval gólman Nemrava.

Hostující brankář po Hofmannové podklouznutí zneškodnil tutovku Krejčího staršího, pak bravurně vytěsnil na roh hlavičku Krejčího mladšího. Nemrava se vyznamenal i při ráně Dočkala, po hlavičce střídajícího Wiesnera mu pak pomohla levá tyč.

Svědík na rozdíl od komentátorů utkání ale Nemravu veřejně nechválil. „Já mám na to trošku jiný názor, ale nechám si ho pro sebe,“ prohodil s úsměvem.

Rozhodující okamžik přišel v 70. minutě. A stejně jako při předcházející akce u toho byli žolíci Plavšič s Wiesnerem.

Prvně jmenovaný načechral míč z levé strany, třiadvacetiletý krajní záložník či obránce přeskočil nedůrazného Divíška a hlavou zatloukl balon do sítě. „Byla to zbytečná branka, když jsme jsme se nechali přeskočit. Byl to souboj jedna na jedna, měli jsme to uhrát,“ hněval se Svědík.

Druhý gól Wiesnera v ligové kariéře přivál Spartě nakonec tři body. „Hráči, kteří nastoupili, tak nám pomohli. Naší hře ve druhé půli, který byl z naší strany výrazně lepší, dodali trošku větší tempo. Hlavně díky nim jsme proti Slovácku byli úspěšní,“ pochvaloval si domácí kouč Pavel Vrba.

S první půli ovšem příliš spokojený nebyl. „Nedostali jsme se do útočné fáze. Naše křídla nebyla tak aktivní,“ štvalo Vrbu.

Že Plavšiče s Wiesnerem nechal mezi náhradníky, si po utkání ale nevyčítal. „Máme za sebou hodně zápasů, proto jsme sestavu protočili. Rozhodnutí dát je tam ve druhé půli se ukázalo jako šťastné, byť obránci Slovácka po změně stran nebyli tak důslední jako v prvním poločase,“ míní Vrba.

Moravané se ve zbytku utkání snažili o vyrovnání, ale tak nebezpeční jako v úvodní části nebyli.

Hostům stejně jako v Ďolíčku rychle ubývaly síly, porážku neodvrátila ani střídání. „Mužstvo pracovalo dobře, na Jurečkovi i Petrželovi se projevila únava. Chtěli jsme na hřišti udržet kvalitu. Že se to nepovedlo, je věc druhá,“ uvedl Svědík.

Nejblíže gólu byl střídající Kubala, který v závěru pálil těsně vedle. „Sparta ve druhém poločase zvyšovala tlak, nám po obdržené brance ztěžkly nohy. Možná se zase projevila hlava, ale soupeř dal gól, vyhrál zaslouženě,“ uznal Svědík

Jeho tým ve FORTUNA:LIZE neuspěl podruhé za sebou a v tabulce dál zůstává čtvrté.

Sparta v lize zdolala Slovácko potřetí za sebou a na Letné pod trenérem Vrbou vyhrála i šestý soutěžní zápas, z toho čtvrtý v nejvyšší soutěži.

„Je pravda, že momentálně venku nejsme tak úspěšní a nedáváme góly. Bohužel Juliš s Kozákem jsou zraněné, moc dalších možností v útočné fázi nemáme. Čekáme, že Karlsson začne hrát jak před měsícem a půl, zranění jej ale asi zatím limituje. Nevypadá tak, jako předtím,“ posteskl si Vrba.

Letenští se po výsledku 1:0 posunuli na druhé místo o bod před Jablonec, navíc mají k dobru odložený duel s Plzní.

Fotbalisté Slovácka si neodpočinou ani v tomto týdnu. Už ve středu je doma čeká derby s namočeným Brnem, v sobotu se pak představí v Plzni.