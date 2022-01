„Je to pořád dokola. Jenom se rozlišuje, jestli je příprava delší nebo kratší, zda se běhá více či méně,“ říká s úsměvem opora čtvrtého týmu FORTUNA:LIGY.

Ta letošní potrvá pět týdnů a stejně jako ty minulé pod náročným koučem Svědíkem hodně bolí. „Samozřejmě je zase náročná,“ přitakává bývalý reprezentant. „někdy trénujeme dvakrát i třikrát denně. Je to hlavně o tom, aby se člověk nachystal na ten druhý půlrok, který nás čeká,“ přidává.

Kadlec, který prošel Spartou, Leverkusen a tureckým Fenerbahce, i přes svůj vyšší věk patří mezi nejpoctivější borce. Mladším spoluhráčům jde příkladem.

„Samozřejmě nikdo to nedělá rád, k fotbalu a k výkonu v sezoně je to ale potřeba,“ ví dobře. „Myslím, že to všichni respektují. Každý z nás maká na sto procent tak, abychom na jaře byli minimálně stejně úspěšní jako minulý půlrok,“ přeje si.

Kondiční kouč Mikšíček ordinuje fotbalistům Slovácka dávky nejen na hřišti, ale i v posilovně. Celek z Uherského Hradiště se v lednu dostane i do lesa, což není běžně v sezoně obvyklé.

„Příprava je komplexní. Používáme různé pomůcky, jako jsou expandéry, více skáčeme. Měli jsme i hokej,“ líčí.

Zkušený sedmatřicetiletý obránce se nešetří, na druhé straně si dává pozor. „Hlavní je přežít a nezranit se. Pak by to totiž člověku chybělo,“ uvědomuje si.

„Snad zraněných bude co nejméně a kádr bude co nejširší,“ přeje si.

Mužstvo po podzimu mnoha změn nedoznalo. Křídelník Navrátil po vypršení smlouvy zamířil do Olomouce, záložník Mareček přestoupil do Bohemians. Gólman Bajza bude hostovat v Karviná, Nemrava zase vypomůže Prostějovu. Roli brankářské dvojky nově zastane navrátilec Fryšták.

Velký otazník i nadále visí nad útočníkem Jurečkou. Nejlepší střelec FORTUNA:LIGY ve Slovácku stále neprodloužil smlouvu, v jednání je i přestup do Polska či odchod do Plzně.

Jinak na Moravu zatím žádná posila nedorazila. „Zatím nám spíš hráči odešli,“ říká Kadlec. „Uvidíme, jestli se něco podaří a zda někdo přijde. To však není otázka na mě, ale na trenéra a vedení. My se s kluky soustředíme na svoji práci,“ pokračuje.

Někdejší reprezentant věří, že Slovácko bude i na jaře konkurenceschopné a zabojuje o nejvyšší příčky. „K tomu ale potřebujeme mít kádr co nejsilnější. Uvidíme, jak to dopadne. Přestupní termín končí za dlouho, času je pořád dost,“ míní.

Svědíkův tým se snaží na těžké jarní odvety důkladně nachystat. Ladit formu bude hlavně na herním soustředění v chorvatském Umagu. Ve vyhlášené turistické destinaci bude deset dnů, během nic odehraje i tři přípravné duely.

„Bohužel v Česku nejsou podmínky takové, abychom pořád mohli být na přírodní trávě. V Chorvatsku nás čekají lepší podmínky pro přípravu, kvalitní soupeři,“ pronesl.

S odloučením od rodiny počítá. „Musíme to absolvovat. Nevidím to nic zásadního. Patří to k tomu. Pak už se začíná,“ připomíná.

Fotbalistům Slovácka start jara zpestří i čtvrtfinále MOL Cupu proti Olomouci.

„Škoda, že hrajeme venku, raději bychom nastoupili doma, ale los bereme,“ říká.

„Ve čtvrtfinále už si nevybereme. Všichni soupeři jsou kvalitní, mohli jsme narazit i na těžší protivníky,“ ví dobře. „Pokud chceme pohár vyhrát, musíme přejít přes Olomouc. S tím tam i pojedeme. Bude to hned druhý zápas na jaře. Vyhraje ten, kdo bude ten den lepší. Doufejme, že to budeme my,“ přidává.

Kadlec a spol. pohár berou naprosto vážně. Chtějí v něm dojít co nejdále, třeba ho i vyhrát. „Abychom tady ve Slovácku zanechali nějakou stopu a vyhráli nějakou trofej,“ přeje si.

Fanoušci mohou své oblíbence vidět poprvé v akci v sobotu dopoledne, kdy se účastník předkola Evropské konferenční ligy představí v Kroměříži. „Je to jediná možnost se na nás v lednu dojít podívat. Kroměříž není až tak daleko. Třeba fanoušci přijedou a udělají nějaké choreo,“ dodává.