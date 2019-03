„Ještě hodinu před zápasem nebyl jeho příchodu dotažený. Potvrzení jeho přestupu přišlo těsně před utkáním,“ vysvětloval na pozápasové tiskové konferenci tiskový mluvčí klubu Marek Jurák.

Zkušený útočník trénoval na Slovácku už tři dny před zápasem. Asistent trenéra Martina Svědíka Michal Šmarda ale tušil, že proti Mladé Boleslavi už může nastoupit.

„Na tréninku bylo vidět, že Filip je zkušený hráč. Věřili jsme tomu, že může nastoupit a zápas rozhodnout. Nakonec se to nepovedlo, ale v naší hře byl určitě přínosem,“ hodnotil jeho první vystoupení Michal Šmarda.

Trenér Mladé Boleslavi Josef Weber situaci kolem bývalého reprezentanta Slovenska pečlivě sledoval.

„Byli jsem na vlnách. Věděli jsme, že Slovácko udělalo Hološka, ale když jsem se podíval před zápasem do zápisu, tak tam nebyl. To se mi trošku ulevilo. Za pět minut se mi dostal do ruky jiný zápis a tam už byl, takže se mi zase přitížilo,“ povídal s úsměvem zkušený kouč a pokračoval.

„Filip je výborný hráč. Když minule trenéři kritizovali výkon útočníků Slovácka na Slavii, tak jsem byl přesvědčený, že Hološko proti nám nastoupí," byl přesvědčený na pozápasové tiskovce Weber.

Sám Filip Hološko, přiznal, že v jeho příchodu měl prsty i jeho nejzkušenější hráč Slovácka Michal Kadlec.

„Hráli jsme proti sobě v turecké lize. On za Fenerbahce, já za Besiktas. Volal mi, než jsem přišel do Hradiště. Bylo to ještě před utkáním na Slavii. Někdy ve čtvrtek, v pátek v minulém týdnu. Řekl mi o klubu všechno. Hrál v mém příchodu pozitivní roli. Jsem rád, že jsem tady,“ přiznal na závěr muž, který odehrál za slovenskou reprezentaci 65 zápasů.