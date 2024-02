Nejistota kolem klíčového záložníka Slovácka Marka Havlíka přetrvává. Ani tři dny před jarním startem FORTUNA:LIGY není jasné, zda nejlepší střelec soutěže dokončí letošní sezonu v Uherském Hradišti, kde mu v létě končí smlouva, nebo zamíří jinam.

Trenér Slovácka Martin Svědík. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Žádné nové informace nepřinesla ani středeční tisková konference, kterou hostil Městský stadion Miroslava Valenty staršího.

„Nemůžu říct nic, co se neví. Markovi jsme v rámci našich možností nabídli smlouvu, udělali maximum proto, aby u nás zůstal. Pořád je naším hráčem, teď je to jenom na něm,“ tvrdí ředitel Slovácka Petr Pojezný.

I když klíčový středopolař dostal od vedení klubu z Uherského Hradiště zajímavý pětiletý návrh nové smlouvy, rodák z Lubné u Kroměříže řeší i jiné možnosti.

I když Sparta, Slavia ani Plzeň o tvořivého leváka nestojí, velkým lákadlem je odchod do zahraničí. Podle všeho ale Havlík dohraje sezonu ve Slovácku, kde se již v osmadvaceti letech zařadil mezi legendy.

„Záleží čistě na Markovi a na jeho rozhodnutí. Já jsem rád, že s námi absolvoval celou přípravu. Nepředpokládám, že by při jeho povaze zničehonic odešel,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík.

Co bude v létě, kouč neřeší. Stejně na tom jsou i Havlíkovi spoluhráči. „Marek se musí rozhodnout sám,“ ví dobře kapitán Slovácka Michal Kadlec.

„Ať to dopadne jakkoliv, musíme to akceptovat. Pro klub odvedl spoustu práce. Možná je to pro něj jedinečná příležitost, poslední možnost jak se dostat ven. A když to třeba neklapne, nebude mít žádný problém zůstat tady a dál předvádět stoprocentní výkony,“ nepochybuje Kadlec.

I když autor deseti podzimních gólů nyní řeší svojí budoucnost, na trénincích i v přípravných zápasech pracuje pořád stejně.

Nijak se nezměnil. „Možný přestup jeho výkony vůbec neovlivní,“ myslí si Svědík.

„Je nastavený tak, jak má být. V tomhle je hodně nečitelný. V přípravě na něm nebylo nic znát,“ tvrdí kouč.

„Góly střílí pořád, tak mu to vydrží i na jaře,“ přeje si nejen Kadlec. V Uherském Hradišti by osmadvacetiletému záložníkovi trofej pro nejlepšího střelce ligy přáli. V klubu to ale není žádná priorita. Že by jej třeba kamarád Daníček nechal kopat penaltu, prý nehrozí.

„Ne. Je to jasně dané. Samozřejmě je to vždycky o dohodě, jak se hráči cítí na hřišti. Jednička je ale Dáňa,“ připomíná Svědík.

„Pro nás není priorita král střelců, ale tým a takto vždycky vystupujeme a takto to bude i dál,“ dodává kouč.