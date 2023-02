Moravany disciplinární trest pro potrestaného hlavního kouče nerozhodí. V minulých sezonách již nadřízeného mezi diváky zažili, nepůjde tedy o nic nového. „Hráči dostanou informace již před zápasem, o poločase, během hry už stejně příliš neposlouchají,“ říká s úsměvem Šumulikoski.

Slovácko je po povedeném vstupu do jara v klidu. Díky výhrám nad Českými Budějovicemi a v Liberci se vecpalo do elitní šestky, už je čtvrté, kde skončilo i minulé sezony.

Na Plzeň si věří, do zápasu s úřadujícím šampionem jde po třech zápasech bez prohry i inkasované branky. Obhájce trofeje naopak není na startu jara v oslnivé formě. Přišel o vedoucí pozici, na trávníku po zimní pauze nezáří. A právě toho chce celek z Uherského Hradiště i za pomoci fanoušků využít a favorita před vlastním publikem skolit.

„Člověk se musí opravdu dobře vyspat, aby je nějak potrápil. Mně osobně se Viktoria zdá v domácím prostředí o hodně silnější. Myslím, že nějakou cestičku ke třem bodům dokážeme najít,“ věří zkušený křídelník Slovácka Milan Petržela. Rekordman v počtu ligových startů se tak znovu postaví klubu, ve kterém strávil jedenáct let.

Na souboj s bývalým klubem se těší i Ondřej Mihálik. „Motivaci mám každý zápas. Týmu chci pomoct gólem i asistencí. Teď mě čeká speciální utkání proti Plzni, kde jsem prožil krásné tři roky. Nyní ji ale budu chtít porazit. Nechci, aby si odsud odvezli tři body,“ říká zkušený forvard.

Zastavit Západočechy ale nebude jednoduché. Plzeňští v této sezoně venku kralují. Mimo svoji arénu neprohráli a z deseti utkání získali 24 bodů.

„Plzeň má vynikající mužstvo. Velice dobře brání, k vítězství jí stačí jeden nebo dva góly,“ upozorňuje trenér brankářů Slovácka Luboš Přibyl. „Doma jsme s nimi sehráli plno vyrovnaných zápasů a proto věřím, že dobrou organizací hry a poctivou defenzivou můžeme uspět. Pokud zase nedostaneme gól tak věřím, že jsme schopní nějaký dát,“ přidal bývalý vynikající gólman.

Tvrdý trest. Trenér Svědík nesmí tři zápasy na lavičku, zaplatí 40 tisíc

Podle Mihálika je síla Plzně ve zkušenostech, co nabrali v těžkých duelech Ligy mistrů a také v šířce kádru.

„Prostě mají kvalitu, díky které zase hrají o titul. Jsou to mistři z minulé sezony. Ani sebevědomí jim určitě nechybí. Dlouhodobě se prezentují jedním stylem, který jim vyhovuje a hlavně vychází. Věří ve vlastní sílu. My se však pokusíme do jejich obrany proniknout,“ slibuje bývalý útočník Jablonce, Českých Budějovic nebo Alkmaaru.

Hlavní je, aby Slovácko neinkasovalo brzy branku, což se jim přihodilo na podzim v Doosan Aréně, kde padli 0:3.

„Jakmile dáte Plzni, Slavii nebo Spartě náskok, těžko se to dohání. Minule nás Viktorka přejela, což potvrzuje i výsledek. Nyní musíme hrát ze zabezpečené obrany a když budeme mít šanci na gól, tak ji využít, protože proti takto kvalitnímu soupeři si nevypracujeme deset tutovek,“ ví Mihálik, jenž v nastaveném čase z pozice střídajícího hráče rozsekl předcházející střetnutí v Liberci.

Nyní by radši nastoupil zase v základní sestavě. „Každý chce hrát od začátku a strávit na trávníku co nejvíc minut,“ připomíná. S rolí případného žolíka ale ale ztotožněný. „Může to pro mě mít i výhodu. Do unavené obrany mohu být využitý jako naše zbraň,“ vnímá.

Plzeň nemá proč jančit. Boj o titul je stále otevřený, míní rekordman Petržela

Na Mihálika, ale i Petrželu se těší plzeňský obránce Milan Havel. „I když je to s nimi na hřišti vždy nepříjemné. On i Pišta mají dobrou formu, takže si na ně musíme dát velký pozor,“ ví krajní bek Viktorie, který očekává bojovné a těžké utkání.

„Slovácko je kvalitní tým, jsou dlouho pospolu a několik let v řadě se drží v horních patrech tabulky. My chceme vyhrát každý zápas. První jarní kolo s Hradcem nám sice nevyšlo ale v dalších dvou zápasech jsme to dokázali napravit. Byť ten poslední s Budějovicemi nebyl optimální, my ho dokázali dotáhnout do vítězného konce. A to je důležité,“ říká osmadvacetiletý fotbalista.

Nedělní šlágr 20. kola FORTUNA:LIGY na Městském stadionu Miroslava Valenty začíná v patnáct hodin.