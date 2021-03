Byť soupeře do mnoha vyložených šancí nepustili, nakonec se nevyvarovali zbytečných chyb a po porážce 2:4 v celostátním MOL Cupu končí už v osmifinále.

Dál jdou Matějovský a spol., na Středočechy už čekají Teplice.

Moravanům k postupu mezi osm nejlepších týmů nestačilo vedení 1:0 ani 2:1.

O náskok v obou poločasech přišli a v prodloužení schytali další dvě rány, na které už reagovat nedokázali.

„Když dostaneme čtyři branky, nemůžeme v utkání vyhrát ani uspět,“ ví dobře kouč Slovácka Martin Svědík.

Hosté přitom začali slušně a ve 34. minutě šli po brance Jurečky do vedení.

Hned po přestávce ale srovnal Ladra. „Vstup do druhé půle byl z naší strany špatný,“ hněval se Svědík.

Tomu vadil hlavně zbytečný faul stopera Srubka před šestnáctkou, který potrestal Ladra. Domácí záložník mířil z trestného kopu přesně.

Celku z Uherského Hradiště po změně stran pomohly střídání. Jeden ze žolíků, zkušený Kalabiška, totiž v 72. minutě vrátil Slovácku vedení. O náskok ovšem Moravané zase přišli.

„Bohužel ve druhém poločase byla pasáž hry, kdy jsme neudrželi balon nahoře a zbytečně jsme se nechali zatlačit. Po další chybě jsme nechali propadnout balon a soupeře vyrovnat, což byl klíčový moment,“ míní Svědík.

Duel poslal do prodloužení pět minut před koncem základní hrací doby Preisler.

V závěru měli více sil Středočeši, postup jim vystřelili Zmrhal se střídajícím Budínským. „V první části prodloužení jsme sice možná byli lepší, ale zničeho jsme si nechali dát hloupý gól a pak už jen tahali za kratší konec,“ povzdechl si Svědík.

Jeho tým v MOL Cupu doplatil nejen na chyby, ale také absence. Hostům v pátečním pohárovém duelu scházel nejen Kadlec, ale i Šimko a také reprezentant do 21 let Kohút.

Jen mezi náhradníky začali Petržela, Kliment nebo Kalabiška. V základní sestavě se naopak po delší době objevil mladý stoper Srubek a útočník Cicilia. „Chtěli jsme síly rozmělnit na více hráčů, ale s namixováním byl

trošku problém, protože někteří kluci nebyli v optimální pohodě,“ přiznává pětačtyřicetiletý kouč. Problémy měl krajní bek Reinberk, úplně fit na konci střetnutí nebyl ani mladý stoper Srubek. „Obranu jsme lepiili s hráčů, kteří tam normálně nehrají,“ poukazuje.

Vymlouvat se ale nechtěl. „Zápas jsme měli dohrát v devadesáti minutách a naopak jsme neměli dostat druhý gól. To byla hlavní příčina toho, proč jsme tady neuspěli,“ je přesvědčený.

Fotbalisté Slovácka nyní mají více než týden na to, aby se dali do kupy a připravili na další ligovou bitvu v Opavě. Stihnou to? „To se nedá předpovědět, protože u každého hráče je to individuální. Každého koronavir zasáhl trošku jinak,“ připomíná na závěr.