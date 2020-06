U obrazovky se také řešil druhý a vítězný gól hostů. Kapitán domácích Vlastimil Daníček nechtěl prohru na videorozhodčí svádět.

„Popravdě jsem to neviděl, nechci to ani hodnotit,“ tvrdil těsně po zápase.

V pohárových počtech budete muset v Praze vstřelit o dvě branky víc jako domácí..

Je to tak, výsledek pro nás není dobrý. Na druhou stranu jsme teprve v půlce a věřím, že v Praze se ještě o postup popereme. Musíme zvednout hlavy.

Jaké je vaše hodnocení zápasu? Co podle vás rozhodlo o výsledku?

Utkání bylo hodně bojovné, bojovalo se hlavně o střed hřiště. Bylo tam spousta odražených balonů. Bohužel, jsme neproměnili šance. Měli jsme jich docela hodně.

Bylo pro vás kruté, že o obou brankách rozhodlo video?

Bolí to víc?

Bolí to hodně, ale gól je gól. Myslel jsem, že alespoň v jedné situaci to ofsajd bude. Je to smutné. Jen jsme čekali na potvrzení.

Hostům scházel Pulkrab, který je pro ně klíčový hráč. Změnil se styl jejich hry?

Na hrotu měli jiné rychlostní typy hráčů. Jejich styl se nijak nezměnil, dostávali jsme balony za obranu. Neřekl bych, že by se to nějak změnilo.

Po restartu ligy jste vyhráli jediný zápas. Kde hledat příčinu?

Příčina se odehrává v šestnáctce, protože dostáváme góly z malého vápna. Musíme ty obranné situace lépe dohrávat. V útočné fázi jsme si těch šancí vypracovali dost, ale hrozně se na gól nadřeme.

S čím pojedete za týden na Bohemku?

Je to ještě hodně brzy říkat nějakou taktiku. To je spíš otázka na trenéra, co vymyslí a co budeme plnit na hřišti.