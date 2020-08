Kdo dostane šanci v sobotu doma proti Jablonci, záleží také na trenérovi brankářů Luboši Přibylovi. Někdejší opora Olomouce či Brna má totiž ve Slovácku gólmany na starosti.

„Vít i Pavol jsou vyrovnaní, proto bereme v potaz jejich slabší i silnější stránky. Sledujeme, jak se chovají v trénincích, jak zvládli přípravná utkání. Důležité je i momentální rozpoložení. Až potom dojde k nějakému rozhodnutí,“ vysvětluje v rozhovoru pro klubovou televizi Svědíkův asistent.

V prvním zápase nové sezony dostal možná trochu překvapivě přednost Nemrava. Sázka na mladšího z dvojice trenérům Slovácka vyšla. Čtyřiadvacetiletý gólman inkasoval gól pouze z penalty, jinak mužstvo v těžkých chvílích podržel.

„Rozhodování není jednoduché, protože to nemusí pokaždé vyjít. Trefit se není úplně snadné, ale zase liga je dlouhodobá soutěž, není na jeden zápas,“ připomíná Přibyl.

Podle někdejšího výborného gólmana, který v evropských pohárech nastoupil jedenáctkrát, z toho třikrát vychytal čisté konto, je brankářský post hodně důležitý a taky specifický.

„Každá změna je větší než u hráče v poli,“ tvrdí.

Trenéři Slovácka po odchodu Trmala a nečekaném konci Porcala museli v letní přestávce situaci na brankářském postu okamžitě řešit. Najít adekvátní náhradu nebylo vůbec jednoduché. Nakonec se klub dohodl se Slovákem Bajzou, trojku je dorostenec Borek.

„Věřím, že jsme výrazné změny ustáli. To ale ukáží až další zápasy a výsledky mužstva,“ ví dobře.

Trmalovi ale zahraniční angažmá přeje. I když podle Přibyla musí rodák z Tasovic u Znojma na sobě stále pracovat.

„Na to, jak do toho vlítl, nějakou kvalitu má. Teď bude záležet hlavně na něm, jak se posune dál,“ říká Přibyl.

„Měl nějaké rezervy, na kterých musí pracovat. Zlepšit musí třeba hru nohama, rozehrávku nebo čtení hry při dlouhých balonech za obranu. Zkušenosti ale musí sbírat v zápasech, to se kolikrát nedá natrénovat. Chce to svůj čas,“ myslí si Přibyl.

Trmal v jednadvaceti letech patří mezi nejtalentovanější české brankáře. V lize odchytal rovných padesát zápasů, v nichž hned ve dvaadvaceti z nich ani jednou neinkasoval.

„Je to dobrý gólman, který ve spoustě zápasů mužstvo podržel. Na druhé straně i tým několikrát pomohl Trmalovi, a tak by to mělo být,“ uvedl Přibyl.

Když bývalý vynikající gólman začínal kariéru v rodných Pardubicích, byly brankářské tréninkové metody úplně jiné než jsou teď. Největší změna se týká hlavně hře nohama a rozehrávce.

„Konstruktivní zakládání útoku, dlouhé cílené nákopy na hráče, krátké přihrávky. Co si tak všímám, málokterý tým dá soupeři balon zadarmo,“ uvedl Přibyl.

Tlak na brankáře je nyní mnohem větší, než byl v době, kdy gólmani mohli chytat malou domů a většinou stáli přikovaní na brankářské čáře a spoléhali na svoji mrštnost. Dříve se zdaleka tolik nesledovali ani penalty. Nyní se hlavně díky záznamům o exekutorech pokutových kopů v týdnu před zápasem baví.

„Samozřejmě se podíváme, zjišťujeme, kdo za soupeře to jakým způsobem zahrává,“ přiznává.

Třeba ale studování zlínského střelce Poznara přišlo vniveč.

„Někteří hráči nemají svoji silnější stranu, ale dokáží reagovat na pohyb gólmana. Jsou těžko čitelní,“ říká.

„Mnohdy taky záleží na intuici brankáře, zda přečte záměr střelce a vystihne směr střely,“ dodává.