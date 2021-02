„Jsme na čtvrtém místě, oni předposlední, takže tam jedeme v roli favorita, ale herní kvalita se ukáže až na hřišti. Samozřejmě bychom z Příbrami chtěli odvézt tři body,“ říká na klubovém webu opora Slovácka.

Moravané jsou v laufu. Svědíkův tým bodoval v sedmi ligových zápasech v řadě, z toho šestkrát zvítězil a v neúplné tabulce si upevnil čtvrté místo. Navíc má dohrávaný duel v Jablonci k dobru.

Naopak Středočeši neuspěli v osmém kole za sebou. Na první nesestupovou pozici, kterou drží Brno, ztrácejí dva body. Příbram ale naposledy doma okradla Slavii, s ligovým šampionem v bláznivém duelu remizovala 3:3.

„Příbram se v poslední době zvedá. Soupeř trošku změnil systém hry a Pavel Horváth vsadil na mladší běhavé hráče,“ všímá si.

Podle Petržely čeká Slovácko po fyzické stránce hodně náročné utkání. „Domácí určitě budou chtít vyhrát. Musíme se dobře připravit na jejich brejkové situace,“ varuje bývalý reprezentant.

Podcenění odmítá. „Na každého soupeře se připravujeme individuálně a nejinak to je i u Příbrami. Každopádně budeme chtít hrát naši hru,“ říká.

I když v posledních dnech mrazy ustaly a teploty rostou, u Litavky zřejmě čeká Moravany podmáčený trávník. Vždyť v Příbrami je po Jablonci druhé nejvýše položené hřiště ve FORTUNA:LIZE.

„Na špatném terénu se hraje hůř každému. Určitě to není pro nikoho příjemné, ale snad už by mělo být lepší počasí a terén hratelnější,“ přeje si slovácký štírek, který postavení v tabulce nijak zvlášť neřeší. Současné období si spíš užívá.

„Nějak si ani žádný tlak nepřipouštíme. Ono je to ovlivněno i tím, že člověk vzhledem k situaci kolem koronaviru ani nikam nechodí. Samozřejmě je to příjemné být takto nahoře a budeme se snažit tam zůstat co nejdéle. My se o tom ale nějak nebavíme, hrajeme si to svoje, a prostě chceme vyhrávat každý zápas,“ opakuje.

Celek z Uherského Hradiště má před sebou nabité dva týdny. Petrželovi ale nahuštěný program nevadí. „Asi každý hráč raději hraje než trénuje, takže si myslím, že to je pro nás i lepší. Alespoň jsme pořád v zápasovém tempu,“ dodává závěrem.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl