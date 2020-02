I když celek z Uherského Hradiště herně nijak nezářil, sobotní duel si odpracoval. Odměnou Moravanům byla bezbranková remíza.

„Nestavil bych to do roviny, že po nevydařeném zápase s Ostravou vezeme z Boleslavi alespoň bod. První utkání nás mrzí. Chceme totiž vyhrát každý zápas. Je ale pozitivní, že jsme udrželi čisté konto a v ofenzivě to bylo lepší než v prvním duelu. Ještě to ale chce více klidu ve finální fázi,“ ví Navrátil.

Nepříliš atraktivní zápas přinesl jen málo střeleckých možností, ani vyložený šancí nebylo moc.

„Věděli jsme, že nás tady nečeká nic jednoduchého. Soupeř v předchozím zápase prohrál v Českých Budějovicích, takže na souboj s námi byl stoprocentně koncentrovaný a chtěl zaváhání napravit,“ říká Navrátil.

Středočeši zahrozili na začátku obou poločasů, hosté mohli nezáživný duel definitivně rozhodnout v 83. minutě. Střídajícího Zahustela ale vychytal domácí gólman Šeda.

„Té šance je samozřejmě škoda. Kdybychom ji proměnili, tak jsme si mohli odvézt všechny tři body. Na druhé straně je potřeba přiznat, že domácí měli taky šance a při té poslední v nastaveném čase nám zatrnulo,“ uvedl bývalý hráč Liberce a Olomouce.

Slovácko tak po domácí prohře s Baníkem přivezlo na Moravu cenný bod z města automobilů. Nyní se bude chystat na nedělí bitvu s pražskou Slavií.