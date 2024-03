Zápas Slovácka na teplických Stínadlech měl ostrý úvod. Už po nějakých dvanácti minutách viděly necelé čtyři tisícovky fanoušků dvě branky. To byl na dlouhé minuty veškerý adrenalin.

Fotbalová liga: Teplice - Slovácko | Foto: Deník/František Bílek

Na lámání chleba přišlo až v 81. minutě. Kalabiška fauloval ve vápně Filla a kopala se penalta. Balon si postavil sám faulovaný. Nedal – hrdinou okamžiku a mužem zápasu byl najednou gólman Slovácka Milan Heča, který střelu doprostřed brány nohou vyrazil.

„Viděl jsem, že mně jde balon na levou nohu, tak jsem ji tam nechal nataženou,“ okomentoval Heča svůj úspěšný zákrok.

Teplice mají na jaře formu. Berete ze Stínadel bod?

Podle průběhu zápasu musíte remízu brát. Povedl se nám vstup do zápasu, bohužel jsme okamžitě z protiútoku inkasovali. Potom už jsem tam neviděl vyložené šance. Bylo to především o soubojích ve středu hřiště. Ve finální fázi jsme neměli kvalitu, nedostali jsme se do zakončení. Naštěstí jsme přežili penaltu, takže opakuji, bod musíme určitě brát.

Po vaší vedoucí brance Teplice okamžitě vyrovnaly. Čím si to vysvětlujete? Byla tam z vaší strany menší koncentrovanost?

Blbě jsme zareagovali, blbě jsme se posunuli. Tím jsme dostali soupeře do šance, kterou dokázal proměnit.

Neměl jste obavy, že po těch dvou rychlých gólech přijdou další?

Ne, to jsem si nemyslel. Doufal jsme v to, že už žádnou další branku nedostaneme a nějakou vstřelíme, ale těch šancí jsem si moc nevypracovali.

Remízu v Teplicích vychytal gólman Heča. Deset minut před koncem lapil penaltu

Nakonec jste vychytal bod. Kalkuloval jste s tím, že když si bral balon Filla, který byl faulovaný, že by penaltu nemusel proměnit?

Měl jsem připravené v hlavě nějaké střelce. Věděl jsem, jak penalty kopou. Po té střele jsem viděl, že balon mně jde na levou nohu, tak jsem ji tam nechal nataženou. Míč mě trefil do holeně.

Teplice měly v závěru optický tlak. Bylo těžké remízu ubojovat?

Mají vysoké hráč, bylo to o tom ten bod uskákat. Jsem rád, že kluci ten konec zvládli a závěr jsme přežili. Bude repre pauza, je potřeba si vyčistit hlavu a odpočinout. Týden před Slavií musíme dobře potrénovat.