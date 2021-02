„Je to řadovka s malou zahrádkou, tam se nám líbí víc. Možná i to pomohlo k aktuálním střeleckým úspěchům,“ říká s úsměvem aktuálně nejlepší kanonýr Slovácka.

V letošní sezoně jste dal šest branek, z toho čtyři v zimních odvetách. Cítíte se v těchto mrazivých podmínkách ve větší pohodě?

Určitě se cítím lépe oproti minulému roku, tehdy jsem měl zdravotní problémy. Řekl bych, že si po nějaké době všechno sedlo, nějaký gól jsem dal a určitě bych v tom chtěl pokračovat. Musím ale na sebe dávat pozor. Nechci, aby se ty zdravotní peripetie znovu opakovaly.

Teď jste dva zápasy vyšel naprázdno. Proti Teplicím jste parádně přihrával na první gól Jana Kalabišky. To si také ceníte, že?

Jasně, ale víc bych si cenil vstřelené branky. Jsem útočník a ten by měl dávat góly. Občas to ale nejde, tak jak si člověk představuje. Jsem rád i za tu přihrávku, Kali (Jan Kalabiška) to perfektně vyřešil. Mohl jsem dát branku kolem šedesáté minuty, škoda té střely, šla těsně nad bránu.

Dáváte si v letošní sezoně nějakou gólovou metu?

To vůbec ne. Nemám takové cíle rád. Něco vyhlašovat a pak nikdy nevíte, co se stane. Chci dát branku každý zápas, ale že bych si dával nějaké konkrétní cíle – to ne.

Proti Teplicím střídal váš uzdravený parťák v útoku Rigino Cecilia. Cítíte větší konkurenci?

Nevím, jestli úplně konkurenci. Samozřejmě, že je tam nějaká konkurence, ale spíš to beru z té stránky, že v nejbližších dnech budeme hrát hodně zápasů. Hraje se odložený zápas v Jablonci a také pohár, takže se bude hrát středa – neděle. Proto to spíš beru z toho pohledu, že Regi může pomoci týmu, může naskočit a někdo další si může odpočinout.

Rytmus středa – neděle už jste si v letošním roce vyzkoušeli. Jak je to náročné?

Hráli jsme tři zápasy za týden, už jsem neměl z čeho brát. Když jsem si v pauze doplnil síly, tak už to na hřišti vypadalo jinak.

Před zápasem proti Teplicím jste kvůli počasí nehráli v Jablonci. Byli jste po týdenní pauze na zápas víc natěšení?

Víc natěšení bych ani neřekl. V týdnu předtím byly těžké podmínky na přípravu. Celý týden jsme trénovali na umělce, na trávník jsme se dostali až těsně před zápasem. Možná jsme trošku v hlavách to týdenní manko měli, ale daří se nám, zvládli jsme i Teplice.

První poločas byl ve sněhové vánici. Už jste někdy v podobných podmínkách hrál?

Nevzpomínám si, možná ještě v dresu Jihlavy na nějakém zimním turnaji.

Jak jste se na sněhu cítil?

Hlavně jsme takovou sněhovou nadílku nečekali. V průběhu dne to na nějakou kalamitu nevypadalo, škoda toho sněžení před zápasem. Musím se ale přiznat, že mi to až tak nevadilo. Tráva byla i přes sníh perfektně připravená. Netrhala se a ani jsem nijak neklouzal, cítil jsem se docela dobře.

Musíte si brát v aktuálním počasí víc obutí?

Mám jedny lisovky a jedny kolíky, v tomhle období hrávám v kolíkách. Možná si vezmu větší kolíky, ale nijak extra to neřeším.

Jaký terén čekáte v Příbrami?

Určitě horší než je u nás. Řekl bych, že patříme k týmům, které mají v lize tu lepší trávu. V Příbrami bude hřiště určitě v horším stavu.

Z posledních sedmi zápasů jste šestkrát vyhráli. Do Příbrami tak jedete jako jasný favorit. Souhlasíte?

My tam jedeme pro tři body, pokud to dopadne jinak, tak budeme zklamaní. Na druhou stranu hrát v takovém počasí a na zmrzlých terénech je vždycky nevyzpytatelné. Podívejte se na Slavii, dala si v Příbrami dvě branky sama. Na takovém terénu se může stát cokoliv.

Víte, že Příbram letos ještě nevyhrála?

Vím, jak jsou na tom v tabulce, ale nijak extra je nesleduji. Příbram bojuje každý rok o záchranu. My se díváme na sebe, ostatní týmy moc neřešíme. Jsem rád, že se nám daří a hrajeme na opačném pólu tabulky.

V Uherském Hradišti už jste rok. Jak jste si zvykl na Slovácko?

Bydleli jsme s rodinou v ulici hned u stadionu. V lednu jsme se přestěhovali do řadového domku ve Starém Městě. Je tam i zahrádka, tam se nám líbí víc. Možná i to pomohlo ke střeleckým úspěchům (směje se).

V létě vám končí smlouva. Už jste jednal s vedením klubu o prodloužení?

Něco proběhlo, zatím je všechno v jednání. Víc bych k tomu nerad říkal.