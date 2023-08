ROZHOVOR/ Slovácko doma znovu ztratilo. Po prohře s Olomoucí zachraňovalo proti Mladé Boleslavi remízu až v nastaveném čase. Soupeř přitom dohrával bez dvou vyloučených. Trenér Martin Svědík byl po nerozhodném výsledku 2:2 nespokojený hlavně s hrou zkušených fotbalistů.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík při zápase s Mladou Boleslaví. | Foto: pro Deník/Stanislav Dufka

„Trošku mě zklamalo, že to netáhli starší hráči, ale sami měli problémy s výkonností. S výsledkem a výkonem jsem zklamaný. Viděl bych tam nezodpovědnost a malou koncentraci. Celkově v tom utkání nebyl náš přístup takový, jaký bych chtěl. Nevím, čím si to mám vysvětlit, ale některé individuální výkony byli slabé,“ nebral si servítky přísný kouč.

Nepřišlo vám, že ani střídající hráči moc nepomohli?

Je to pravda, ta hra byla taková, že jsme hráli do plných. Ne každému to vyhovuje. Myslím si, že nám scházel Reggi. Scházel nám vysoký útočník, který by chodil do centrů. Na soupeře létalo spousta balonů, ale ani jednou se do nich nedostal útočník, buď to byl Daníček, nebo někdo jiný. Ten tlak a výběr místa jsou věci, s kterými máme neustále problémy.

Vstřelili jste gól už ve dvanácté minutě, ale první poločas nebyl ideální. Souhlasíte?

První půlku se mi náš výkon vůbec nelíbil. Soupeř byl dřív u odražených míčů, lépe kombinoval, my jsme měli hodně ztrát. Sice jsme tam měly dva brejky, které jsme ale neproměnili. Po vyloučení soupeře jsme mohli mít utkání ve své moci, ale to bychom se museli začít jinak chovat. Naše hra do deseti je žalostná. Byli tam špatné individuální výkony, týmový výkon byl hodně profesorský, začali jsme hrát ledabyle a vykoledovali jsme si branku. Ledabylost některých hráčů, neosazování prostoru – to nás stálo body.

Vzpomněl jste Rigina Ciciliu, za červenou kartu v uplynulém dostal stopku na čtyři zápasy. Je to víc, než jste čekali?

Za mě je to nesmysl. Když se na to podíváte, tak nejdřív držel Křapka našeho hráče. Už jsem to říkal, Rigi je vysoký a udělal pohyb, že se chce protihráči vysmeknout a dal mu loktem. To si myslím, že čtyři zápasy jsou dost – jsem zvědavý, jestli tak důslední budou i v dalších kolech. Víc už to nechci rozebírat.

Slovácko remizovalo s Boleslaví. Ta dohrávala v devíti

Myslíte, že vyrovnávací gól Jana Kalabišky byl cílený?

Bylo to cílené. Viděl jsem to na videu. Nejdřív si myslel, že bude odpočívat, pak se díval na Matouše, který o něm vůbec nevěděl. Hráči Boleslavi se otočili zády, on si chytře počkal, zasprintoval a naštěstí to proměnil.

Už jste v hráčské nebo trenérské kariéře zažil podobnou branku?

Určitě jsem to někde viděl, ale nemůžu si vzpomenout kde, určitě to bylo i v naší lize. Je to pro gólmana nepříjemné, ale stalo se, alespoň jsme tím vyrovnali.

Co jste jinak říkal na výkon Matouše Trmala?

Za ty roky v zahraničí se musel něco naučit, byť moc nechytal, ale trénoval ve velkoklubu. Myslím, že mu to angažmá hodně dalo. Je starší, zkušenější. Udělal dobrý krok, že se vrátil do české ligy, aby byl jednička a osobnost.