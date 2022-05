Právě Letenští po další neúspěšné sezoně o bývalého kouče Pardubic, Mladé Boleslavi, Jihlavy či reprezentační dvacítky podle všeho stojí, stratéga s kšiltovkou mají na mušce.

Pokud je však zájem opravdový, Svědík těžko vábení slavného klubu odolá.

Nyní to ale vypadá, že se kouč po dovolené vrátí zpátky do Uherského Hradiště, kde v pondělí 13. června s týmem odstartuje letní přípravu na další ročník.

Trenér Svědík se se svými asistenty pokusí nejstarší mančaft v lize příští rok zase o něco posunout.

Otázka je, zda-li je to vůbec možné. „S tímto věkovým průměrem určitě ne,“ tuší Svědík.

„Nebudeme růst, ale spíš stagnovat. Věřím ale, že se nám podaří přivést i nějaké hráče mladších ročníků, kteří jednou nahradí stávající opory a hlavně zvýší konkurenci a zdvojí posty, ale víme, že musí mít i kvalitu,“ uvedl.

Slovácko se musí připravit na to, že bude hrát dvě soutěže. A byť nemá možnosti jako Slavia, která má v kádru třicet nadprůměrných a štědře placených fotbalistů, nechce dopadnout jako Jablonec, který sice hrál dobře v základní skupině Konferenční ligy, ale v české nejvyšší soutěži s úzkým kádrem až do posledního kola bojoval o záchranu.

„Příprava je poměrně dlouhá, času a prostoru na vyladění bude hodně, ale pokud nechceme skončit jako minulý rok, musíme se z toho poučit. Máme zodpovědnost nejen vůči našim fanouškům, ale i koeficientu, České republice,“ uvědomuje si.

Sadílek se zájmem Sparty nerozptyloval, o dovolené bude poznávat krásy Česka

Svědík pro nadcházející sezonu nemůže počítat s útočníkem Jurečkou. Nejlepší střelec má po vypršení smlouvy namířeno do Plzně nebo do zahraničí.

Zatímco jinde by opavského odchovance po odmítnutí podepsání nového kontraktu odepsali, v Uherském Hradišti se zachovali jinak a Jurečku podrželi, byť se to mnohým nelíbilo.

„Co bychom si pomohli, kdybychom ho nechali sedět?!“ ptá se Svědík.

„Já vždycky chci mít co nejsilnější mančaft. Hráče budu jako trenér chránit. Když se chovají slušně a makají za tým, není důvod, aby byli odstavení. Takhle to bylo tady vždycky zavedené,“ říká.

„Věřil jsem, že nám Venca pomůže a to se potvrdilo. Ve finále poháru na sebe vzal penaltu a proměnil ji. Je potřeba mu poděkovat a popřát mu hodně štěstí do dalšího angažmá,“ prohlásil.

Podle něj Jurečka potřebuje hlavně pravidelně nastupovat a cítit důvěru. „Věřím, že bude vybírat rozumem a taky trošku srdcem a naopak nebude jako strýček Skrblík, jak mu tam lítají ty dolarovky,“ směje se.

Další forvard Cicilia by měl naopak na Moravě zůstat. „Myslím, že má podepsáno. Byla by veliká chyba, kdyby oba odešli. To bychom těžko nahrazovali,“ tuší.

Fotbalisté Slovácka zapíjeli triumf na Slunci. Sadílek brečel, "Šumi" děkoval

Otazník visí nad Sadílkem, o jehož je v tuzemsku zájem. Naopak kapitán Kadlec si bohatou kariéru o rok ještě prodlouží.

Hostování skončilo i brankáři Nguyenovi. Pokud ho chce Slovácko udržet, musí Liberci zaplatit ne zrovna malou částku.

„Chci, aby gólmanská trojka byla zachována. Všichni brankáři byli velmi dobří. Ať tam byl Filip, Fryšty nebo mladý Borek, pokaždé se s tím poprali a pomohli nám,“ ví.

Kádr se bude řešit i o dovolené. Svědík se však po konci sezony chce hlavně věnovat svým nejbližším.

„Mám skvělou rodinu a ženu, které děkuji za to, co pro mě dělá. Mám úžasné děti, které se bohužel nemohly utkání zúčastnit, protože syn je nemocný. Hrozně se těším, že budu konečně s nimi, že vypnu a budu se moct synovi konečně věnovat. Má šest roků, začal hrát fotbal a u některých věcí nejsem, takže mě to strašně mrzí. Doufám, že ve volnu využiji toho, že uvidím nějaký jeho zápas, nebo že se jim budu moct věnovat daleko víc. Rodina je pro mě nabíjející článek,“ dodal někdejší hráč Ostravy, Olomouce, Příbrami a Lázní Bohdaneč.