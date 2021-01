Tohle však není zdaleka vše. Útočník Kliment se trefil hned dvakrát a ve čtyřech po sobě jdoucích zápasech vstřelil celkem pět gólů, což se žádnému hráči ve slováckém dresu nikdy předtím nepodařilo.

Pomohly mu k tomu i tři proměněné penalty. Právě pokutový kop celek z Uherského Hradiště zahrával ve čtvrtém zápase po sobě.

Parta kouče Svědíka se i díky využitým standardním situacím drží v popředí tabulky a po polovině soutěže drží čtvrté místo v tabulce.

„Přiznám se, že je to pro mě trošku překvapení. Vždycky říkám, že Slovácko by s tímto kádrem mělo hrát kolem osmého místa. To, že je nyní čtvrté, je bomba. Na druhé straně když to člověk vidí v televizi, ví, že to není náhoda. Třeba právě na Bohemce byl mezi mužstvy markantní rozdíl, domácí jsme jednoznačně přehrávali. Fakt hrajeme dobře,“ oceňuje bývalý obránce celku z Uherského Hradiště Jiří Flašar.

Tým je dobře poskládaný

Stejně jako Ladislav Soviš souhlasí s názorem, že výhodou Slovácka je stabilizovaný a vhodně doplněný kádr.

„Mužstvo je dlouho pohromadě, tým je dobře poskládaný. Jsou v něm mladší i starší hráči, zastoupená je také střední generace,“ všímá si.

Vidět je také rukopis náročného kouče Svědíka. „Udělal tady obrovský kus práce. Klobouk dolů před ním,“ vyzdvihuje Flašar. „Hrajeme dopředu i dozadu. Dobře bráníme, držíme míč, snažíme se kombinovat, utočit. Určitě to má hlavu i patu,“ říká.

Parádní výkony a výsledky těší i další klubové legendy. „Nikdy bych neřekl, že budeme hrát o čtvrté místo. Očekával jsem tak střed tabulky, osmou pozici,“ říká Soviš.

Není tam žádný ušák

Současnému kouči Buchlovic se hlavně líbí středová řada. „Kluci se vykopali, není tam žádný ušák. Petržela, Daníček i Navrátil jsou zkušení borci, výborné výkony podávají také Havlík se Sadílkem, který je dokonce nejlepším nahrávačem v lize,“ připomíná.

Bývalý kapitán Synotu Libor Soldán je zase rád, že trenér Svědík dává šanci mladším hráčům a odchovancům. „Je to jenom kuprospěchu věci,“ je přesvědčený. Líbí se mu třeba talent Kohút, spolehlivé výkony však podává i brankář Nemrava. „Taky obrana je docela pevná,“ pozoruje.

V posledních duelech jej zaujal probuzený střelec Kliment. „Dokazuje, že má talent. Je dobře, že dostává příležitost. Po zranění se nastartoval, začíná se mu dařit,“ těší nejen Soldána.

Podobný útočník prý Slovácku v minulých letech scházel. „Dávali jsme málo gólů. Navíc ve vápně nebyl takový důraz jako teď,“ srovnává.

Moravané mají i jiné přednosti. „Mančaft je po fyzické a kondiční stránce velmi dobře připravený. Samozřejmě i herní stránka je dobrá, jinak by to tak nemohl zvládat,“ pravil Soviš.

Podle bývalých hráčů se Slovácko musí vyvarovat hlavně zbytečných ztrát. „Je to jediná nevýhoda,“ míní Soviš. „Vždycky po dvou či třech výhrách přijde nečekané zaváhání. Tak tomu bylo v Brně nebo doma s Pardubicemi. Pak ale zase porazíme Plzeň nebo vyhrajeme v Mladé Boleslavi, kde to nikdo nečeká,“ kroutí hlavou.

Nevyrovnaných výkonů si všímá také Soldán. „Určitě je o škoda, ale zase teďka uspěli na Baníku a a Bohemce, kde se moc nevyhrává,“ připomíná.

Podle trenéra Starého Města je potřeba venkovní úspěchy potvrdit v sobotu doma proti rozjetým Českým Budějovicím. „Ale těžký je každý zápas,“ upozorňuje.

Poháry? Bude to ještě vělmi těžké

Jestli Daníček a spol. ve druhé polovině sezony udrží stávající čtvrtou příčku, se nikdo neodváží tipovat. Slovácku by ale trojice regionálních expertů evropské poháry přála.

„Pokud se vyhnou karetním trestům, pozitivním testům na covid-19 i zraněním, mohli by atakovat vysoké příčky. Ale jestli to vyjde na poháry, to se nechám překvapit,“ usmívá se Flašar.

„Chtěl bych říct, že čtvrtou příčku udržíme a poháry budeme hrát, ale bude to ještě velmi těžké, protože Plzeň, Liberec nebo Baník mají jiné možnosti, širší kádry. Ale zase vím, že všechno není jenom o penězích. Někdy méně známý chlapec zastíní i mnohem slavnějšího fotbalistu,“ připomíná Soviš.

Současnému mužstvu by poháry hrozně přál, osobně by se však spokojil i s umístěním do šestého místa. „Bylo by to velice krásné,“ míní.

Buďme při zemi

Na předkolo Evropské konferenční ligy UEFA, což je nová soutěž, která se bude od příští sezony hrát, by rád přišel i někdejší kapitán Synotu Libor Soldán, který ale dobře ví, že udržet současnou výkonnost bude nesmírně těžké.

„Samozřejmě teď je to krásné. Klukům strašně držím palce, ale zároveň říkám, buďme při zemi. Nyní jsou všichni namlsaní, ale zase přijdou porážky. Samozřejmě si přeji, aby to vydrželo co nejdéle. Vždyť na Slovácku se dříve hrálo jenom Intertoto Cup,“ připomíná Soldán.

Ať letošní výborně rozjetá sezona dopadne jakkoliv, všichni se těší, až divná doba skončí a zase se společně potkají na Městském stadionu Miroslava Valenty. „To je největší škoda, že nechodíme na fotbal. Je hrozné, že to nemůžeme vidět na vlastní oči,“ dodává smutně Soviš.

Překonané klubové rekordy Slovácka

- v lize zvítězili popáté za sebou

- venku vyhráli potřetí za sebou

- v Ďolíčku poprvé skórovalo třikrát

- všechny sobotní branky padly v prvním poločase, dělí je pouhých 12 minut

- Slovácko zahrávalo penaltu ve čtvrtém zápase po sobě

- útočník Kliment vstřelil ve čtyřech po sobě jdoucích zápasech pět gólů, což se žádnému hráči ve slováckém dresu nepodařilo