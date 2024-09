Svěřenci trenéra Romana Westa se v sobotu představí v Malšovické aréně, kde se postaví domácímu Hradci Králové. Duel 9. kola Chance Ligy začíná ve 13.30.

Oba týmy, které v prostřední skupině dělí jediný bod, mají leccos společného. Slovácko stejně jako Hradec málo inkasuje, problémy se střílením branek mají rivalové stejné, což potvrzuje pasivní skóre u obou mužstev.

Favorit se tedy hledá těžce, pod lízátky se očekává velký boj a málo branek.

„Bude to těžké utkání, protože Hradec zejména v domácím prostředí je velice silný. Má v sestavě hodně rychlostních i soubojových hráčů, předvádí zajímavý fotbal. V domácím prostředí zvládá své zápasy, vyhrává je. Tedy až na Spartu, se kterou ale hrál druhý poločas velmi dobře a favorita přehrál,“ ví dobře kouč Slovácka Roman West.

Východočeši sázejí stejně jako rival sázejí hlavně na pečlivou defenzivu, na rozdíl od Slovácka ale vyznávají rozestavení 3-4-3. „Nahoře mají tři velmi zajímavé hráče. Vlkanovu, Juliše a Mihálika. Vpředu mají kvalitu, a to ještě nehraje Pilař,“ upozorňuje West.

„My se ale musíme dívat sami na sebe a připravit se na zápas tak, abychom ho zvládli co nejlépe,“ přidává.

Celek z Uherského Hradiště je na utkání pečlivě nachystaný, vždyť od posledního duelu s Jabloncem uplynuly už tři týdny. Slovácko ale spíš formu ladilo na souboj s Duklou, který byl stejně jako celé minulé kolo kvůli povodním odložen.

„V týdnu, kdy jsme se připravovali na Duklu, to vypadalo velmi dobře. Pro nás byla škoda, že se utkání neodehrálo, ale podmínky byly pro všechny stejné. Teď jdeme do akce po dvou volných víkendech. Snad si hráči odpočinuli, volno strávili s rodinami. Věříme, že o to větší hlad budou mít do dalšího zápasu,“ prohlásil West.

Také Slovácku přípravu narušily vydatné deště, podmáčené hřiště.

„Měli jsme v plánu sehrát v sobotu modelové utkání, protože už v reprezentační přestávce se nehrálo, bohužel podmínky tomu vůbec nepřály. Už v pátek na tréninku byla umělka zatopená, v sobotu jsme neměli hřiště, takže jsme kluky rozdělili na dvě skupiny. Jedna parta šla na led, druhá byla v hale,“ hlásí West.

Hradec na tom byl podobně. „Situace, která nastala, odsunula sport na chvíli stranou, lze k tomu jen říct, že to bylo pro všechny stejné. My daný čas využili k tomu, abychom si přidali nějaký ten trénink navíc. Teď už se samozřejmě koncentrujeme jen na sobotní zápas,“ říká na klubovém webu asistent trenéra Adrián Rolko.

| Video: Youtube

Votroci chtějí navázat na vítězství z uplynulé sezony, kdy doma Moravany porazili.

„Ve Slovácku skončil trenér Svědík, který u týmu strávil několik let. Nový kouč na jeho práci a koncepci navázal. Mužstvo stále vychází z kvalitní defenzivy a organizace hry. V kádru má řadu zkušených hráčů, kteří jsou delší dobu pospolu, dobře se znají. V zádech mají sérii zápasů, ve kterých neprohráli. Prezentovali se kvalitním výkonem na Spartě, kde sahali po vítězství, což mluví samo za sebe. Určitě nás čeká nepříjemný, konsolidovaný soupeř,“ tuší Rolko.

Pikantní duel v sobotu čeká na Ondřeje Mihálika. Sedmadvacetiletý křídelník se totiž v červnu dohodl ve Slovácku na ukončení smlouvy a coby volný hráč přestoupil právě do Hradce Králové. Nyní se poprvé po svém letním odchodu postaví bývalému klubu.

„Ačkoliv se kabina trochu proměnila, samozřejmě tam je řada kluků, se kterými jsem hrál. Určitě to pro mě bude trochu speciální, ale nebudu se připravovat jinak než na jiné zápasy. Pokud ale utkání zvládneme, tak to pro mě bude o něco sladší a klukům do kabiny něco vymyslím,“ přiznává s úsměvem Mihálik.

V letošní sezoně skóroval pouze jednou. Rád by se prosadil i proti Slovácku, ale někdejší parťáci mu moc prostoru nedají.

Zápas budou rozhodovat detaily. „V každém utkání je důležitá první branka, která vždy jednomu týmu hodně pomůže. V zápase, jako bude tento, může takový gól rozhodnout o všem. Věřím ale, že máme dostatečnou kvalitu na to, abychom získali tři body,“ uvedl Mihálik.

Hosté z Uherského Hradiště spoléhají i na Michaela Krmenčíka, jenž se zatím trefil pouze proti Spartě.

„Slovácku se ze začátku sezony moc nedařilo střílet góly, ale teď získali Krmenčíka, který jim s určitě pomůže. I díky němu bude směrem dopředu mnohem nebezpečnější, zvlášť když bude pokračovat v trendu kompaktní defenzivy, díky které nedostávají góly,“ dodává.