Rozjetí Moravané v dohrávce 18. kola FORTUNA:LIGY přehráli soupeře jasně 3:0 a upevnili si třetí místo v tabulce.

„Za mě velká pochvala pro celý tým. Vítězství v Jablonci se cení, nestává se to každý den,“ ví dobře kouč Slovácka Martin Svědík.

Jeho tým uspěl na Střelnici poprvé od roku 2002. Tak dlouho Moravané čekali na import všech bodů. „Klukům jsem to neříkal, ale člověk jim to nemusí připomínat, předcházející zápasy si pamatují. Poslední utkání tady dopadlo katastrofálně. Chtěli jsme to odčinit, trošku změnit historii. Využít naší formy a uspět tady, což se nám povedlo,“ těší Svědíka.

Slovácko venku zvítězilo popáté v řadě, v lize neprohrálo dlouhých devět kol. A šlape dál. Pověrčivý kouč po úspěšném tažení raději neměnil ani kapitána. I když uzdravený záložník Daníček nastoupil od první minuty, páska na ruce zůstala stoperu Kadlecovi. „Vyšlo to ze mě,“ přiznává šestačtyřicetiletý odborník. „Nechtěl jsem lámat šňůru. Vlasta s tím souhlasil,“ přidal.

Moravané si středeční výhrou upevnili třetí příčku, před čtvrtým Jabloncem mají už čtyři body k dobru. Mění se pohledy hlavních aktérů v boji o Evropu? Zatím moc ne. „Je to furt stejné,“ tvrdí Svědík. „Tabulka má nějaký vývoj, jestliže tam ale jsme, snažíme se vyhrát každý zápas a na těch místech zůstat. Když tam vydržíme, budeme samozřejmě rádi,“ pokračuje.

Prémie za postup do předkola Evropské ligy v Uherském Hradišti ale stále vypsané nemají. „Ale budeme rádi, pokud budou,“ usmívá se Svědík.

Ve středu Slovácku pomohl i zkrat Jovoviče, který v 55. minutě drsně fauloval Klimenta a uviděl červenou kartu. „Záznam jsem ještě neviděl, ale v reálu mi to přišlo stejné, jako když se náš Navrátil smeknul v Příbrami. Byl to trošku podobný zákrok,“ srovnává Svědík. „Předpokládám, že když se rozhodčí šel podívat na video a vyhodnotil to červenou kartu, že tomu tak bylo. Teď se to tak ale posuzuje,“ připomíná.

Vyloučení černohorského fotbalisty hostům usnadnilo cestu ke třem bodům. „Od té doby jsme měli zápas ve své moci,“ uvedl Svědík. Na 2:0 zvýšil Kliment, v závěru se trefil i střídající Cicilia.

Závěr už byl pohodový, ale v první půli to selanka rozhodně nebyla. Na těžkém terénu spíš boj se spoustu faulů. „Byl to klasický ligový zápas, nijak to nevybočovalo. Hrálo se o tři body. Chtěli jsme tady uspět, v zápase pro to děláme maximum,“ říká Svědík s tím, že na Střelnici se v současné době jen těžko dá hrát kombinační a pohledný fotbal.

„Hru musíte přizpůsobit terénu, od některých věcí ustoupit. Balon jde po zemi a třikrát změní směr,“ všímá si.

Také pohyb fotbalistů na písčitém povrchu není úplně komfortní. „Hráči se na tom necítí moc dobře, bere jim to síly. I Jablonci hřiště dělalo problémy. Pro fotbal je to těžké,“ povzdechl si.

Na složitém terénu se dlouho hrálo prakticky bez šancí. „V uvodí půlhodině jsme měli územní převahu. Dobře jsme sbírali odražené balony, které jsme rozdělovali do křídelních prostorů a jednoduchým přechodem jsme se to snažili dávat před bránu. Žádná velká šance z toho ale nebyla,“ mrzí Svědíka.

Když už se zdálo, že úvodní dějství skončí bez branek, narazil si po Kalabiškově centru Petržela s Jurečkou a sám před gólmanem Hanušem nezaváhal. Bývalý plzeňský záložník si připsal 49. branku v české lize. „Závěr nám vyšel. Bylo hodně důležité, že jsme udělali pěknou akci a skórovali,“ uvědomuje si.

Svěřencům o přestávce vyčítal pouze zbytečné fauly. „Soupeři jsme darovali snad pět standardních situací, zbytečně jsme ho pustili do hry,“ štve hostujícího kouče.

Slovácku podle představ nevyšel ani nástup do druhé půle. Po Jovovičově nešetrném zákroku a správném vyloučení se ale semkli a zápas v klidu dovedli do vítězného konce. Série i pohádka o cestě do Evropy tak stále pokračuje.