Ve Zlíně prošel důkladní zdravotní prohlídkou, a i když dál zůstává na marodce, stal se třetí zimní posilou fotbalistů Slovácka. Útočník Haris Harba se s jedenáctým týmem FORTUNA:LIGOU dohodl na půlroční smlouvě s následnou opcí do léta 2021.

Zkušený třicetiletý útočník Haris Harba se stal třetí posilou fotbalistů Slovácka. | Foto: www.fcslovacko.cz

„Haris v minulosti v české lize prokázal, že góly střílet umí a my věříme, že na to v našem dresu naváže,“ doufá nejen manažer prvního týmu Slovácka Veliče Šumulikoski.

I když je zkušený třicetiletý útočník momentálně zraněný, i tak s ním trenér Svědík počítá pro jarní část letošní sezony.

„Ze začátku bude hrát spíše za juniorku a do ligových zápasů bude naskakovat po pár minutách,“ je opatrný kouč Slovácka.

Bosňan Harba dlouho nehrál soutěžní zápas. Navíc se hned v prvním přípravném zápase v Kroměříži zranil a od té doby se připravuje individuálně. I když toho bývalý hráč Hradce Králové, Jihlavy či Zlína, který v české nejvyšší soutěži doposud odehrál 97 zápasů, ve kterých vstřelil 25 branek, zatím ve Slovácku mnoho nepředvedl, vedení klubu zkušenému fotbalistovi věří.

Po neúspěšných angažmá v Albánii, Jižní Korei v Turecku a na Slovensku potřebuje rodák z Foče znovu nastartovat. Čas má do konce letošní sezony.

Vedení Slovácka i po příchodu Harby dál shání kvalitního útočníka. Možnou posilou by mohl být Rigino Cicilia. Čtyřiadvacetiletý vysoký forvard z Curacaa naposledy působil v litevské Suduvě, jednání se však nepříjemně protahují.

„Pracujeme na tom. Nejdůležitější je, aby byl zahraniční hráč lepší než kluci, kteří tady jsou,“ říká Šumulikoski.

Že by Slovácko do sobotního derby ve Zlíně vyrukovalo s nečekanou posilou, je ale nepravděpodobné. Trenér Svědík má momentálně k dispozici pouze jednoho zdravého útočníka. Jelikož je Tomáš Zajíc lehce zraněný, má momentálně nejblíže do základní sestavy Filip Kubala. Dalšími variantami je posunutí křídelníků Diviše nebo Kalabišky na hrot útoků.