„Kdo fotbal sleduje tak ví, že se dokázaly otočit i jiné výsledky,“ uvedl stoper Slovácka Michal Kadlec.

Pokud chtějí Daníček a spol. do finále Skupiny o Evropu, musí v Ďolíčku vstřelit minimálně dvě branky a zvítězit. Když to nezvládnou, mají dovolenou.

Moravané si vyřazení ani po předcházejících nezdarech nepřipouštějí. Naopak, do hlavního města odjeli s velkým odhodláním odčinit minulé zápasy a klokany konečně porazit.

„Je to dvojzápas, první branka nemusí nic znamenat. Dá se to otočit. Pevně věřím, že na to máme. Nálada je bojovná, pro postup uděláme maximum. Pevně věřím, že se příští týden sejdeme na trénincích a nebudeme mít dovolenou,“ prohlásil asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Fotbalisté z Uherského Hradiště se s Bohemkou utkají potřetí za posledních sedmnáct dní. Předcházející dva duely patřili Pražanům, kteří shodně zvítězili 2:1. Tento výsledek by celku z Vršovic stačil i tentokrát, Svědíkův tým už ale nechce zažít další zklamání. „Nezbývá nám než se poučit z chyb a připravit se na druhý díl. V odvetě určitě musíme mít ještě větší odhodlání uhrát lepší výsledek a odčinit tři domácí porážky,“ pronesl kouč Slovácka Martin Svědík.

Také ve venkovní odvetě se bude muset obejít bez potrestaného Petržely i zraněného brankáře Trmala. Mimo hru zůstává dlouhodobý marod Kliment, drobné šrámy mají i další borci.

Klokanům zase bude scházet útočník Pulkrab, který v Uherském Hradišti nebyl ani na lavičce a jeho start v sobotním zápase je nepravděpodobný.

Domácí trenér Klusáček tak nejspíš znovu vsadí na rychlíky Nečase s Vodháněl, které bude doplňovat nepříjemný Hronek. „Soupeř má dobrý přechod do útoku a v koncovce větší lehkost a pohodu než my,“ všímá si Svědík.

Pražané, kteří jsou známí spíše svojí pevnou a urputnou defenzivou, nyní patří k nejofenzivnějším týmům soutěže. Vždyť v posledních sedmi zápasech nastříleli patnáct branek, což je víc než třeba mistrovská Slavia.

Hned šest branek Bohemka dala právě Slovácku. „Příčina se odehrává v šestnáctce, protože dostáváme góly z malého vápna. Musíme ty obranné situace lépe dohrávat. V útočné fázi jsme si těch šancí vypracovali dost, ale hrozně se na gól nadřeme,“ ví dobře kapitán Vlastimil Daníček.

Pokud Moravané nezlepší obranu a nezvýší produktivitu, těžko mohou pomýšlet na účast v předkole Evropské ligy.

FORTUNA:LIGA, Semifinále – 2. zápas, Skupina o Evropu

Bohemians Praha 1905 – 1. FC Slovácko

1. zápas: 2:1

Výkop: sobota v 17.30, Ďolíček, ČT Sport

Rozhodčí: Marek - Vlček, Flimmel (Adámková) | VAR: Petřík | AVAR: Ratajová

Ligová bilance: 8-9-11

Poslední zápas: 2:1 (45. Havlík – 14. Vacek, 86. Hronek, 21. června 2020)

Pravděpodobné sestavy: Bohemians: Valeš – Dostál, Köstl, Hůlka, Bartek – Ljovin, Jindřišek - Hronek, Vacek, Vodháněl – Nečas.

Slovácko: Porcal – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek – Navrátil, Daníček, Sadílek, Havlík, Kalabiška – Zajíc.

Tip deníku: 2:1