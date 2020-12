Odehrál výborný zápas, patřil k nejlepším hráčům Slovácka. Z pozice stopera přihrával na první branku domácích, ale na body to ve finále nestačilo. Michal Kadlec slavil přesně v den zápasu proti pražské Spartě šestatřicáté narozeniny a na hřiště přivedl mančaft s kapitánskou páskou. Odchovanec Slovácka a také bývalý hráč pražského týmu měl tedy v nedělní ligové dohrávce o motivaci postaráno.

Michal Kadlec | Foto: Deník / Stanislav Dufka

„Hezky se to sešlo. Nevím, kdy se to ještě takto může opakovat. Bylo to příjemné. Kapitánská páska, Sparta a narozeniny - budu na to vzpomínat. Měl jsem před zápasem i lehčí nervozitu, ale jak přišel první hvizd, tak jsem to hodil za hlavu a soustředil se na svůj výkon. Když přijdou takové události, tak je to krásné. Na druhou stranu je škoda, že to nebylo odměněno nějakým bodem,“ smutnil po prohře kapitán domácího týmu.