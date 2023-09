Podobnou příležitost měl na Spartě, ale zatímco před týdnem v zakončení neuspěl, proti Karviné zblízka mířil přesně.

Fanoušci Karviné při zápase na Slovácku I | Video: Libor Kopl

Krajní záložníkči obránce Slovácka Daniel Holzer se v české nejvyšší soutěži trefil po více než roce a půl a stejně jako v lednu 2022, kdy skóroval proti Českým Budějovicím, i sobotní branka přinesla uherskohradišťskému celku výhru (2:0) a tři body.

„Šumi (Šumulikoski – pozn. red.) před zápasem říkal, že je mu jedno, jakým způsobem vyhrajeme, takže jsme to splnili,“ radoval se hrdina střetnutí, který si proti Karviné připsal gól a asistenci.

„Mně často vyčítají, že málo střílím a většinou v šanci ještě někoho hledám. Asi mě více uspokojují přihrávky, které skončí gólem,“ líčí s úsměvem.

Prosadil se hned ve 2. minutě, kdy do sítě uklidil míč po centru Havlíka a špatně odvráceném míči Bederky

„Situace byla podobná, jako jsem měl na Spartě, kde jsem branku nedal. Teď jsem to měl složitější, protože balon skákal, ale zase jsem byl o něco blíž bráně,“ popisuje.

„Jsem rád, že mi to tam po takové dlouhé době padlo. Jsem spokojený,“ culil se.

Bývalý krajní obránce Ostravy, Sparty či Zlína se podílel i na druhé brance.

Holzer po Havlíkově vysunutí našel zpětnou přihrávkou osamoceného Valentu a ten z deseti metrů pohodlně zvýšil na 2:0.

Slovácko si ve zbytku utkání náskok pohlídalo a bez větších problémů dokráčelo k povinné výhře.

„Zápas se odvíjel od začátku celkem dobře. Prvních pětadvacet minut jsme hráli slušně, vedli 2:0 a mohli přidat třetí gól a být více v klidu,“ míní.

Bez komplikací se to ale neobešlo. „Potom jsme trošku upustili od naší hry. Zbytečně jsme ztráceli balony. Karviná vycítila šanci, zjistila, že se s námi dá hrát. Měla tam i nějaké věci Sice jsme si všechno pohlídali, ale úplně v klidu to nebylo,“ uvedl.

Svědíkův tým i tak částečně odčinil debakl na Spartě, domácím triumfem se naladil nejen na pohárový duel s Duklou, ale i další ligové bitvy. „Je pravda, že po Spartě jsme spadli z hrušky dolů. Vůbec se nám to tam nevyvedlo. Chtěli jsme našim fanouškům ukázat, že to byl ojedinělý výstřel do tmy. Hlavně pro ně jsme chtěli vyhrát,“ dodává rodák z Havířova.