Celek z Uherského Hradiště se v sobotním utkání 30. kola FORTUNA:LIGY střelecky neprosadil, porážkou 0:1 si zkomplikoval boj o pohárové příčky.

„Fotbal se hraje na branky. Dneska dala Boleslav jednu, my žádnou, proto jsme prohráli,“ uvedl po utkání stoper Slovácka Michal Kadlec.

Tým z Uherského Hradiště prohrál počtvrté z posledních pěti kol, v pozici o elitní čtyřku dál ztrácí.

„Tlak? Já doufám, že že to tím není,“ říká někdejší reprezentant. „Spíš musíme dát dohromady síly,“ myslí si. „Po koronavirové přestávce a náročném programu jsme v posledních dvou duelech byli těžkopádní. Musíme si zanalyzovat, kde je chyba a příště začít hned od první minuty,“ přidává.

Zdá se, že Slovácko dohnala dubnová smršť sedmi zápasů v jednadvaceti dnech.

I když tým bojuje, rve se o body, nejde mu to tolik třeba jako na startu jara. „Přitom nemáme být z čeho nervózní. Nehrajeme o sestup, ale o poháry. Navíc pořád máme hodně bodů,“ ví dobře Kadlec.

Také sobotní duel ukázal, že se to Moravané snaží urvat hlavně na sílu.

Domácí sice po přestávce stupňovali tlak, ale v rozhodujících momentech jim chyběl klid a přesnost finálních přihrávek. „Druhý poločas byl z naší strany lepší. Když už jsme hráli vabank, tak tam soupeř měl nějaké brejky, ale je velká škoda, že jsme před lidmi, kteří konečně mohli přijít na stadion, prohráli,“ povzdechl si zkušený šestatřicetiletý obránce.

Klíčová chvíle přišla už ve 23. minutě. A Kadlec byl u toho.

Matějovský poslal ideální pas do pokutového území Drchalovi, který prostřelil Bajzu a připsal si druhý gól v ligové sezoně.

„Škoda, že jsem byl v blbém postavení. Navíc, jak jsem se snažil na míč dosáhnout, tak jsem ho ještě trošku zpomalil. Tím pádem jsem mu to dobře nachystal,“ uvědomuje si opora Slovácka. „Možná kdybych do něj nezasahoval, šel by balon daleko a měl by ho náš brankář. Nešťastná situace,“ glosoval.

Chyba podle bývalého hráče Sparty nebo Leverkusenu přišla ale už v zárodku akce. „Matějovský nesmí dostat tolik prostoru na středu, vymyslel to výborně,“ uznal Kadlec.

Na druhé straně Slovácko jen těžko hledalo recept na dobře zformovanou obranu, byť v ní Boleslavi chyběli zranění Takács a Preisler.

Hosté zaskočili protivníka neobvyklým rozestavením 3-5-2. „Nebyli jsme na to nachystaní,“ přiznal Kadlec. „Ale proti týmům, které takto nastupují, jsme v minulosti odehráli dost zápasů, takže jsme na to měli reagovat a lépe si s tím poradit,“ ví.

Po přestávce i domácí mužstvo přeskupilo řady a přešlo na rozestavení ze třemi klasickými zadáky a dvěma halfbeky. Moravanům hodně pomohl i uzdravený útočník Cicilia. „Vyhrál hodně soubojů, ale balony se k nám nikdy pořádně neodrazily, abychom ohrozili branku soupeře nebo jsme to špatně dohráli,“ posteskl si.

Tlak Slovácka v závěru sílil, ale ke gólu měli blízko na druhé straně Zmrhal a střídající Budínský s Jiřím Klímou.

Hosté už tři body uhájili a oplatili soupeři porážku z prosincového úvodního vzájemného duelu.

„Stejně jako v Plzni pořád šlapeme vodu. Nemůžeme se do toho dostat. Všude jsme pozdě, daleko. Z toho pramení šance pro soupeře, za které jsme potrestaní,“ uvědomuje si Kadlec. „Dříve jsme naopak z první šance dali gól my, teď tomu tak není,“ štve někdejšího reprezentanta.

I když Slovácko prohrálo další důležitý zápas, boj o pohárovou Evropu nevzdává. Svědíkův tým má před sebou čtyři zápasy, které rozhodnou o účasti v předkole Konferenční ligy UEFA.

„Musíme dát hlavy nahoru, sebrat všechny síly. Nachystat se na další zápas a udělat co nejvíc bodů,“ burcuje Kadlec.