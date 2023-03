ROZHOVOR/ Jednu branku dal a na další dvě nahrál. To je vizitka Milana Petržely z krajského derby proti Zlínu. Odehrál parádní zápas. Nejlepší v dosavadní sezoně, i přesto, že před utkáním se necítil úplně komfortně.

Křídelník Slovácka Milan Petržela při derby se Zlínem. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Necítil jsem se moc dobře. V uplynulém kole jsme v Jablonci nehráli. Osobně mám rád, když jsem v tempu, když se hraje,“ povídal po vydařeném utkání.

Bylo to vaše nejlepší derby?

Dal jsem gól a na dva nahrál, tak asi dobrý. Hlavně, že se to zvládlo. Byl to pro nás důležitý zápas. Pomohlo nám vyloučení a to, že jsme dali rychle gól. Myslím si, že byl zápas ovlivněný vyloučením. Nechtěli jsme se potom bezhlavě hnát do vápna, do zakončení.

Zlín šel už ve 4. minutě do deseti. Jak velká to pro vás byl výhoda?

Měla by být výhoda, když hrajete proti deseti, ale není to pravidlo. Chtěli jsme mít hlavně zabezpečený zadek - to se nám podařilo. Druhou brankou jsme se zklidnili a už jsme si to pohlídali. Měli jsme strach, aby se Zlín nechytil z nějaké standardky.

Cítili jste vůbec od Zlína nějaké nebezpečí?

Oni už to pak měli těžké. Byli spíš ve vápně, aby nedostali világoš, jak se říká. Stáhli se a jenom odkopávali dopředu.

Jak jste viděl vyloučení Martina Filla?

Viděl jsem záběr a nohu měl vysoko Myslím, že chtěl jít po balonu a měl u toho zvednutou nohu. Dneska máme VAR, rozhodčí se na to zpětně podívají a můžou to vyhodnotit. Pak to bylo jasné.

Svědík: Klíčem k úspěchu byl druhý gól. Proč nehrál Vecheta? Co má Kohút?

Zlínu reálně hrozí sestup. Chyběl by vám vzájemný souboj?Proti Zlínu se nám daří dělat body. Byli bychom o ně ochuzeni. Navíc to máme kousek od sebe, sestup mu nepřeju.

Po gólu jste ukazoval na tribunu srdíčko. Komu to bylo?

Posílám to dcerušce. Když to neudělám, tak doma dostanu. Musí mi to v hlavě bliknout, abych měl doma klid.

Při střídání jste si povídal s trenérem Martinem Svědíkem. O co šlo?

Měl jsem lehké zranění, v týdnu jsem moc nenatrénoval. Trenér mi říkal, že mu mám příště říct na rovinu, že nemusím trénovat a stačí mi zápas. Zasmáli jsme se tomu.