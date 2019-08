„Bude to velmi vyrovnaný a vyhecovaný zápas,“ míní zase fotbalový nadšenec František Miko.

Na rizikový zápas začínající dnes od 17 hodin se připravila více než stovka policistů.

„Cílem bezpečnostního opatření je zajistit v Uherském Hradišti veřejný pořádek po celou dobu utkání a ochránit zdraví a majetek nejenom návštěvníků utkání, ale i všech občanů města,“ uvedla mluvčí Milena Šabatová.

Mezi hlavní úkoly policie bude patřit dohled jak na bezproblémový příjezd a příchod fanoušků na stadion, tak i na jejich odjezd.

„Je předpoklad, že se na utkání dostaví i několik desítek rizikových fanoušků. V průběhu utkání budou policisté veškeré dění monitorovat a v případě jakéhokoliv protiprávního jednání okamžitě zasáhnou!“, varovala případné potížisty Šabatová.

„Pevně věřím, že společnými silami fanoušky zvládneme ukočírovat,“ řekl velitel městských policistů Vlastimil Pauřík.

Zápas 1. FC Slovácko se Zlínem je řazen mezi nejtřaskavější v lize a minimálně na Moravě také mezi nejsledovanější. A přestože fanoušky obou klubů zmítají emoce, a u takzvaných ultras lze dokonce mluvit o nenávisti, na hřišti lze očekávat férovou hru. Byť plnou napětí.

„Určitě mám raději, když to jiskří na hřišti i v hledišti a zápas má náboj. Proto se na derby se Zlínem těším,“ nechala se slyšet nová posila domácích Ondřej Šašinka. „Rivalita je velká,“ míní stoper Slovácka Michal Kadlec.

Trenér Zlína Josef Csaplár bere zápas v poklidu.

„Derby jako takové se mnou nic nedělá. Zatím se nám daří plnit cíl, aby byly naše zápasy pohledné. Ať jsou doma nebo venku,“ sdělil kouč.

Co se týče posledního měření sil, tak na domácí půdě podlehlo před rokem Slovácko Zlínu 0:4, zatímco na zlínské Letné v únoru vyhrálo 1:0. Z pohledu aktuální formy oba celky ze tří letošních kol získaly tři body za jednu výhru.

Sázkové kanceláře sobotní zápas vidí jako velice vyrovnaný. Pokud například na zápas vsadíte tisícovku na remízu a utkání opravdu skončí nerozhodně, dostanete asi 4 000 Kč. V případě správné předpovědi vítěze něco kolem 2 000 Kč.

„V kotli to při derby pořádně vře. A to na obou stranách. Moc se na zápas těším, určitě daleko víc než na jiné. Přál bych si na hřišti vidět bojovnost, protože poslední dva zápasy nedopadly úplně podle představ. Oba týmy potřebují body jako sůl, bude to zajímavé,“ vyjádřil se Martin Mikéska, který se chystá zápas navštívit.

Mezi fanoušky je o podívanou zájem.

„Evidujeme výrazně vyšší zájem o vstupenky než při běžných ligových zápasech,“ prozradil za fotbalový klub 1. FC Slovácko Marek Jurák.

Více k výsledku a průběhu se dozvíte už o víkendu na našem webu a následně v pondělním vydání.

Strážci zákona vzkazují

„Do bezpečnostního opatření jsou zahrnuti pořádkoví a dopravní policisté, kriminalisté, psovodi, jízdní policie a členové antikonfliktního týmu. Pořádek budou zajišťovat i strážníci Městské policie Uherské Hradiště a pracovníci bezpečnostní agentury. Tímto žádáme všechny návštěvníky utkání, kteří do místa jeho konání přijedou auty, aby s nimi parkovali na místech k tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání a zastavení.“

Vstupenky:

Ceny:

•150 Kč – tribuny B, C a D

•200 Kč – tribuna A

•150 Kč – sektor hostů (D4 a D5)

•75 Kč – Děti do 15 let (tribuny B, C a D)

Kdy koupit:

Od 13 hodin na stadionu