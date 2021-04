Chvíle devatenáctiletého záložníka Marka Poláška přišla minulý týden v Olomouci. Talentovaný středopolař poprvé ve FORTUNA:LIZE nastoupil v základní sestavě, proti Sigmě odehrál 76. minut a fotbalistům Slovácka v dohrávce 23. kola slušným výkonem pomohl k bezbrankové remíze.

Na svoji premiéru v nejvyšší soutěži i díky aprílovému počasí a sněhové vánici, která duel na Hané po přestávce poznamenala, dlouho nezapomene. „Zápas v Olomouci byl fantastický po všech stránkách. Nejlepší pocit, jaký sem ve své kariéře zatím zažil,“ vyznává se.

O svém startu se od trenéra Svědíka dozvěděl několik hodin před výkopem, na nervozitu moc času neměl, i když se tělo šikovného mladíka těsně před úvodním hvizdem příjemně chvělo. „Kluci mi hodně pomohli,“ děkuje spoluhráčům.

I když to rodák z Tasova na Veselsku měl hodně složité, nakonec se s těžkým debutem popasoval slušně. „Překvapilo mě, že mi trenér Svědík dal šanci. Za důvěru jsem byl opravdu rád. Snad jsem ho nezklamal,“ věří.

Rodina si premiéru devatenáctiletého záložníka užili. „Máma mi před zápasem říkala, ať si z toho nic nedělám. Táta utkání viděl snad čtyřikrát nebo pětkrát,“ směje se.

Po duelu v Olomouci se ozvali také kamarádi. „Většina byla od kluků, se kterými jsem hrával ve Slovácku,“ přiznává.

Naopak přítelkyně, známá kunovická házenkářka Lucie Fleková, kvůli tréninku v interligovém Hodoníně, střetnutí neviděla. „Ale byla z toho také nadšená. Neustále se navzájem podporujeme,“ tvrdí.

Zatímco dcera jedné z nejlepších českých házenkářek všech dob nastupuje v nejvyšší soutěži pravidelně, pro Poláška šlo o výjimečný okamžik. Na kolik vyjde první start v základní sestavě Slovácka, mladý hráč netuší. „Nevím, jestli tam nějaká částka je. Pokud ano, tak si to kluci určitě pohlídají,“ tuší s úsměvem.

O víkendu proti Liberci zůstal mezi náhradníky, na trávník se v důležité bitvě nedostal. Poláškův čas v nabitém programu může přijít později. „To je spíš otázka na trenéra, zda ještě dostanu šanci,“ říká.

Zatímco většinu fotbalistů Slovácka už koronaviru skolil, Polášek zatím pozitivní nebyl. I proto je připravený kdykoliv naskočit, vypomoct týmu.

Technický středopolař si však užívá samotný pobyt v ligovém mančaftu. „Je to něco, o čem sní každý mladý fotbalista,“ připomíná. „Michal Kadlec nebo Milan Petržela, to jsou hráči, na které jsem se nedávno díval v televizi a teď se od nich můžu učit na tréninku. Jsou tu i další zkušení hráči, jako Kliment, Hofmann, Reinberk, Navrátil, Havlík a další kluci, co mají nespočet ligových utkání,“ pokračuje.

V klubu z Uherského Hradiště navíc vládne neuvěřitelná pohoda. Mančaft šlape, o víkendu překonal historický rekord v počtu nasbíraných bodů a každým kolem přiživuje naději na účast v evropském poháru.

„Určitě jsem rád, že je tým na takové vlně. Kluci si to opravdu zaslouží,“ míní. „Všichni tu mají pokoru ke každému soupeři, nikdo nelétá v oblacích. Škoda fanoušků, kteří by tým táhli ještě víc,“ lituje.

Šiřitelem dobré nálady je také masér Marx. Populární Eddy řeší s hráči všechno možné, s tasovickým rodákem třeba často rozebírá různé recepty. „Je pravda, že já rád vařím, ale jen podle sebe. Eddy mi dokonce prozradil jednu specialitu. Recept, který dělávala jeho maminka,“ líčí.

Zatímco Polášek si vychutnává pobyt ve třetím týmu FORTUNA:LIGY, další mladí hráči Slovácka jenom trénují a čekají na restart MSFL nebo dorostenecké ligy. „Mrzí mě to, protože jsme měli sezonu dobře rozjetou. Jenom trénovat bez zápasu nikoho nebaví,“ prohlásil.

Jeho kamarádi z Tasova a Hroznové Lhoty se až doposud mohli připravovat jenom sami, všechny amatérské soutěže jsou totiž stále pozastaveny.

Změnu k lepšímu zatím nepřinesl ani nový ministr zdravotnictví Arenberger. „Je to něco hrozného, obzvlášť pro lidi na vesnicích, kde se fotbalem žije. Pro všechny je to velká škoda. Alespoň, že se dá dívat na fotbal v televizi. Snad se brzy všechno vrátí k normálu,“ přeje si závěrem.