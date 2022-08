A když nepřijde?

Hlavně uhrát lepší výsledek než před týdnem v Istanbulu, předvést daleko lepší výkon a získat tolik potřebné body do českého koeficientu.

Na jeden zápas až příliš mnoho úkolů …

„Každé vítězství se ale počítá,“ ví dobře trenér Slovácka Martin Svědík.

Tým z Uherského Hradiště zažije na vlastním stadionu velký svátek.

Loni se sice Moravané utkali ve druhém předkole Evropské konferenční ligy s Lokomotivem Plovdiv, turecký vicemistr je ale daleko zvučnější soupeř, větší lákadlo.

Byť vyprodáno stále není, pro všechny ze Slovácka jde o velmi prestižní zápas.

I proto trenér Svědík motivovat svěřence nijak zvlášť nemusí. „Pohár byl snem každého z nás, teď si jej plníme. I od kluků z kabiny cítím, že ještě nic nevzdávají. Jsou odhodlaní porvat se o co nejlepší výsledek,“ říká Svědík.

Pokud chce celek z Uherského Hradiště postoupit, musí vyhrát o čtyři góly, s čímž nikdo nepočítá. „Fenerbahce má svoji kvalitu, ale pořád je to fotbal. Dokud naděje nezhasne, musíme dřít do úmoru a snažit se vývoj zvrátit. Takhle to mám v hlavě nastavené, takhle to budu hráčům říkat,“ prohlásil.

Petržela před Fenerbahce: Bude to velký zápas! Třeba nás Turci podcení

Podle osmačtyřicetiletého kouče bude zásadní začátek zápasu. „Hlavně musíme v obranné fázi podat zodpovědnější výkon a vpředu být odvážnější. Prostě hrát svoji hru,“ nabádá svěřence pardubický rodák.

„Už v Istanbulu jsme měli v útoku rozehráno spoustu dobrých věcí, ale i kvůli přílišnému respektu k soupeři jsme snadno ztráceli balony. Vlastní nepřesností jsme se pak připravili o daleko lepší věci, které jsme na rozdíl od soupeře nedotáhli do finálního konce,“ uvedl.

Rozklepaní Moravané navíc v prvním zápase nabídli gigantovi kolem vlastního pokutového území spoustu volného prostoru, hráči Fenerbahce pak nedůslednost hostující obrany nekompromisně trestali. „Třeba Merchas Doski hrál dobře, ale v defenzivě při dostupování udělal taky spoustu chyb,“ vypozoroval z videa Svědík.

Záznam odhalil i další nedostatky.

Fotbalisté Slovácka prostě nejsou na startu nové sezony v top formě.

„Bohužel někteří hráči přišli později, nebo si teprve zvykají. Změn bylo v létě docela hodně, takže hra pořád není podle našich představ,“ přiznává Svědík.

Ani Fenerbahce ale na startu turecké ligové sezony extra nezáří. Přišlo o Ligu mistrů, v zahajovacím ligovém duelu doma pouze remizovalo s nováčkem Ümraniyesporem 3:3.

„Dá se z toho něco vzít, ale tento zápas nám toho až tolik neukázal. My se musíme soustředit hlavně na sebe. I české týmy mají po pohárových zápasech problém v ligových utkáních. Fenerbahce ale dostalo tři góly ze standardních situací, což může něco dokreslovat, ale kvalita soupeře byla taky velká,“ vypozoroval Svědík.

Sestavy obou týmů před odvetou jsou těžko čitelné. Vítězi MOL Cupu bude chybět vyloučený stoper Hofmann i zraněný záložník Havlík, jen na lavičce začne krajní bek Reinberk.

„Je připravený jenom na část utkání,“ prozradil Svědík.

Fenerbahce po příletu zůstává v Brně. Do Uherského Hradiště dorazí až na zápas

I když s absencí Hofmanna, jenž si poranil kotník a ještě v úterý chodil o berlích, se Moravané vypořádají, Havlík se ve středu pole bude nahrazovat jen velmi těžce.

„Je pro nás nepostradatelný hráč,“ opakuje Svědík.

„Mára je komplexní směrem do defenzivy, dobře dostupuje, čte hru. Navíc snad jako jediný v Turecku plnil i ofenzivní úkoly, přitom od šesté minuty nebyl stoprocentně fit,“ připomíná.

Slovácko i tak zřejmě vyrukuje na Turky s daleko ofenzivnější sestavou než tomu bylo před týdnem.

„Chceme být hlavně na začátku zápasu víc konkurenceschopní než v Istanbulu, ale víc prozrazovat nebudu. Nějaké varianty vymyšlené máme,“ tvrdí Svědík.

Dnešní zápas má výkop v devatenáct hodin, řídit jej budou rozhodčí z Černé Hory.