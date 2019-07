I když hlavním cílem celku z Uherského Hradiště zůstává vyhnout se baráži a záchrana ve FORTUNA:LIZE, ředitel moravského klubu Petr Pojezný by první mužstvo konečně rád viděl výš.

„Prvořadé je, abychom první ligu hráli i v dalších letech. Pokusíme se však dostat třeba na úroveň soupeřů z první poloviny tabulky,“ slibuje za všechny Pojezný.

Podle známého funkcionáře je mužstvo i přes kratší přestávku připravené dobře.

„Věřím, že s novou sezonou popasujeme o něco lépe než vloni,“ přeje si.

„Máme na co navazovat. Snad nám práce půjde od ruky,“ doufá ředitel Slovácka.

I když po minulém ročníku v Uherském Hradišti skončili Janošek, Diviš či Hološko, dokázalo vedení klubu tým adekvátně doplnit. Kromě navrátilců z hostování Tichlera a Vasiljeva trenér Slovácka Svědík přivítal také brankáře Porcala a Dvořáka z Olomouce.

Minulý týden se navíc vedení moravského klubu podařilo dotáhnout příchod bývalého reprezentanta Milana Petržely. Zkušený šestatřicetiletý záložník se vrátil do Uherského Hradiště z Plzně po dlouhých třinácti letech.

„Jsme rádi, že je Milan zpátky. Snad se mu u nás bude dařit stejně jako na začátku kariéry. Věřím, že on pomůže nám a my jemu,“ přeje si Pojezný.

Získat Petrželu nebylo prý až tak složité.

„Nabízelo se to. Hlavní bylo, že k nám chtěl jít. S Milanem jsem o návratu mluvil pokaždé, když jsme hráli v Plzni. Jelikož je takový veselý, sliboval, že hned jak to bude možné, tak přijde. No a teď to bylo možné,“ usmívá se Pojezný.

Ten společně se sportovním manažerem Šumulikoskim jednal s Petrželou asi deset dní.

„Pak jsem ze slušnosti informoval pana Šádka, že Milan jde k nám," uvedl Pojezný s tím, že po vypršení Petrželova kontraktu ve Viktorii nemuselo Slovácko Západočechům platit žádné odstupné.

„Věřím, že pro nás bude platný po všech stránkách. Otázka je, jak s ním naloží trenér a jak se k tomu Milan postaví,“ dodal Pojezný.