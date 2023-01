„S Filipem stoprocentně počítám,“ ujišťuje trenér Slovácka Martin Svědík.

Kromě Ngyuena, jenž má ve Slovácku smlouvu až do prosince 2024, má k dispozici ještě zkušeného Fryštáka a mladíka Borka.

Odchovanec Sparty je však jasnou jedničkou a nahradit jej nebude jednoduché. Proto vedení Slovácka láká zpět Milana Heču, který má ale platný kontrakt ve Spartě a ta s jeho uvolněním stále otálí.

„Je nepříjemné, že se to řeší až teď ke konci přípravného období. Já to ale nechávám na řediteli Pojezném. V klubu jsme se dohodli na nějakém postupu a z té cesty neuhneme,“ tvrdí Svědík.

Jasné je, že dokud účastník základní skupiny Konferenční ligy nesežene za Nguyena, který se domluvil na kontraktu s policejním klubem FC Cong An Ha Noi, náhradu, brankář s vietnamskými kořeny zůstane až do léta v Česku.

Zásadní změnu nepřineslo ani úterní jednání vedení Slovácka se zástupci agentury Global Sports, která třicetiletého brankáře zastupuje. „Jenom jsme si vyložili karty na stůl,“ říká výkonný ředitel 1. FC Slovácko Petr Pojený.

„Nějaká nabídka na Filipa existuje, ale abychom jej uvolnili, musí nám to dávat smysl a do sebe zapadat. Chci udělat to, co bude nejlepší pro klub, abych měl čisté svědomí, že jsem udělal celou věc správně. A pokud to tak necítím, tak to nikdy neudělám,“ tvrdí Pojezný.

Ngyuenův transfer stejně jako všechny zásadní záležitosti ohledně klubu konzultuje se spolumajiteli Zemkem a Skopalem.

„Mají ve mně důvěru,“ říká. „Není to ale jenom o penězích, ale i dalších aspektech. Mám totiž zodpovědnost vůči klubu, týmu i fanouškům,“ připomíná Pojezný.

Celek z Uherského Hradiště chce i letos bojovat o elitní šestku, kvalifikovat se do předkola jednoho z evropských pohárů.

„Věřím, že jsme na jarní část dobře připravení a že dokážeme navázat na minulý rok, který byl pro nás po všech stránkách vysilující, ale hlavně mimořádný,“ prohlásil.

Žádné překvapení, spíš osvědčená jména. Jaká bude základní sestava Slovácka?

Vedení klubu se snažilo v zimě zajistit hráčům maximální komfort pro kvalitní přípravu. Moravané většinu ledna strávili v zahraničí. Nejprve absolvovali soustředění v Turecku, formu zase ladili v Chorvatsku.

„Doma takové podmínky nemáme. Snad výsledky ukáží, že obě soustředění měla své opodstatnění a že náklady byly vynaložené správně a že se nám vrátí,“ doufá Pojezný.

Důležitá zpráva je, že se vedení klubu dohodlo s trenérem Svědíkem na prodloužení smlouvy o dva roky do 30. června 2025, realizační tým rozšířil asistent Jan Baránek. „S ním to bude živější,“ věří Pojezný.

Slovácku se podařilo kádr oživit mladým Korejcem Kimem, který na Moravu přestoupil z pražské Dukly. V klubu naopak skončil Kozák, který po rozvázání smlouvy zamířil ke krajskému rivalovi do Zlína. Rus Levin trénuje s béčkem a hledá si angažmá.

Fotbalisté Slovácka zahájí druhou polovinu sezony v sobotu doma proti Českým Budějovicím.