„Je to krásné. Konečně jsem se zase trefil z trestňáku nějak hezky,“ culil se po remíze 1:1 pětadvacetiletý záložník.

I když standardky na tréninku často piluje společně s kamarádem Sadílkem i dalšími exekutory, úspěšnost střelby si nevede. „Někdy to vyjde, někdy ne. Zrovna proti Bohemce to ale vyšlo,“ usmíval se.

I když hostující brankář Bačkovský si na míč lehce sáhl, Havlík z 26 metrů zakroutil svoji střelu přesně do horního roku. „Nevím, jestli gólman mohl dělat. Asi toho za zdí moc neviděl. Spíš balon zahlédl až na poslední chvíli. Ale trefil jsem to dobře, sedlo to hezky,“ pronesl.

Jinak se Havlík do zakončení moc nedostal. Na kraji obrany měl totiž i jiné úkoly. „Na levém beku už jsem si to za trenéra Svědíka párkrát hrát. Vůbec mi to nevadilo. Jsem rád, že vůbec jsem v sestavě a můžu hrát,“ přiznal.

Rodák z Lubné, který do Uherského Hradiště přišel v zimě 2013 z Kroměříže, v nejvyšší soutěži zaznamenal už jednadvacet branek. Poslední trefa pomohla Slovácku k největšímu klubovému úspěchu, postupu do evropských pohárů.

O ty by Svědíkův tým mohla v posledních dvou kolech připravit už jen zcela nepravděpodobná shoda dalších výsledků. Tým z Uherského Hradiště dosud hrál na evropské scéně jen již neexistující letní Pohár Intertoto, v němž se naposledy představil v roce 2003.

„Je to pro nás ta největší odměna, motivace,“ přiznává. „Ale třeba někdo přijde do kabiny a vypíše nějaké prémie,“ přidává s úsměvem.

Dobrou náladu Havlíkovi mírně kazil jenom fakt, že Slovácko ztratilo body potřetí za poslední čtyři kola, Bohemku doma neporazili počtvrté v řadě.

„Bohužel nějaké věci nám tam nevycházely. Kdyby dal Navrc (Navrátil - pozn. red) stoprocentní šanci, třeba bychom vyhráli,“ věří.