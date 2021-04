Pohárovou Evropu máme pořád ve svých rukou, tvrdí Kalabiška po Plzni

Fotbalisté Slovácka padli v přímém souboji o poháry s plzeňskou Viktorkou. Domácí se rychle dostali do vedení. Už ve 14. minutě se prosadil Ba Loua. Šulc ho vyslal do úniku na pravé straně a křídelník z Pobřeží slonoviny umístěnou střelou k tyči poslal domácí do vedení.

Krajní obránce Slovácka Jan Kalabiška (vpravo) na plzeňského Ba Louu v prvním poločase nestačil. | Foto: FCVP/Ladislav Nussbauer

„Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře, všude jsme byli pozdě,“ hodnotil úvod střetnutí slovácký Jan Kalabiška. Do šaten šly oba mančafty za remízového stavu. Svěřenci Martina Svědíka vyrovnali v nastavení prvního poločasu. Sadílek nacentroval do šestnáctky a Kalabiška, kterému v úvodu dělal problémy aktivní Ba Loua, hlavičkou pod břevno plzeňského gólmana Staňka. „Gól do šatny nám pomohl, získali jsme větší sebevědomí,“ hodnotil závěr poločasu střelec vyrovnávací branky. Vstřelená branka hostům z Uherského Hradiště pomohla. Do druhé půlky vstoupili aktivně, přesto nepřivezli ze Štruncových sadů ani bod. O výhře domácích rozhodl v 72. minutě záložník Kalvach. Nefungovalo nám prakticky nic, zlobil se Svědík. Branka Kalabišky? Dar z nebes Přečíst článek › „Něco jsme si o poločase v kabině řekli. Do druhé půlky jsme nevstoupili vůbec špatně, Plzeň jsme nepustili do vážnější akce. Bohužel, jsme zbytečně inkasovali ze standardky,“ glosoval nejdůležitější moment zápasu Jan Kalabiška, který mohl vyrovnat v obrovské příležitosti v samém závěru zápasu. „Byla to stoprocentní šance. Byl jsem blízko brány natočený na opačnou stranu, ale měl jsem to dát pravou nebo levou. Měl jsem prostě balon zatočit do brány. Moje chyba – měl jsem dát branku,“ kál se jeden z nejzkušenějších hráčů Slovácka. Pro Slovácko to byl sedmý duel v posledních jednadvaceti dnech. Nedochází svěřencům Martina Svědíka po vložených kovidových dohrávkách síly? Slovácko v závěru sahalo po bodu, ve šlágru o čtvrté místo těsně podlehlo Plzni Přečíst článek › „Osobně jsem v minulém zápase nehrál, ale kluci toho mají určitě plné zuby. Teď máme týden volno a můžeme se v klidu připravit na další zápas,“ povídá Jan Kalabiška a hodnotí šance Slovácka na pohárovou Evropu. „Máme to ve svých rukou. Momentálně máme sice horší sérii, ale budeme dělat všechno pro to, abychom pohárové příčky udrželi,“ říká odhodlaně na závěr krajní bek Slovácka.