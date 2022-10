Mají to hráči v hlavách? „Ten fakt v nich rozhodně nemáme!“ odmítá Michal Kadle. „Máme odehrané tři zápasy, je to ve skupině teprve poločas. Do zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát, ostatně, jako každý jiný zápas. Chceme domácím vrátit porážku, potom uvidíme. V Kolíně jsme udělali nějaké chyby, z toho se tady musíme poučit, nechybovat a vstřelit branku,“ říká odhodlaně kapitán týmu.

Mužstvo v posledních zápasech nepodrželi brankáři. S Nice prohrálo Slovácko po velké chybě Filipa Nguyena. Do duelu s Bohemians nastoupil Jiří Borek, který byl ale po dvanácti minutách hry vyloučen. Utkání dochytal Filip Nguyen, jenž čtyřikrát inkasoval. Martin Svědík proto nechce prozradit, koho proti Nice postaví do branky.

„V tento moment vám to neřeknu, nechte se překvapit. Fotbal je týmový sport. Musíme se soustředit nato, abychom gólmanům všichni pomohli,“ má jasno Svědík.

Podobně mluvil na středeční předzápasové tiskové konferenci Michal Kadlec. „Jsme v tom všichni, musíme jim pomoci na hřišti. Je to i naše nezodpovědnost, že nejsou naši gólmani v pohodě. Chybu udělá každý. U obránců a gólmana je chyba vidět nejvíce. Bohužel, je to úděl té pozice. Snažíme se je povzbudit, aby se jejich i naše výkony zlepšili,“ burcuje zkušený bek.

Původně se po incidentech z utkání proti 1. FC Köln mělo hrát za zavřenými dveřmi. Předpisy UEFA v tomto případě umožňují hostitelskému klubu pozvat děti mladší 14 let. OGC Nice se toho předpisu chopilo a pozvalo do hlediště mladé hráče ze svého klubu a partnerských klubů v regionu. Přesto se nedá čekat atmosféra podobná v předcházejících zápasech.

„Je to veliká škoda pro fotbal a pro celkovou atmosféru,“ smutní trenér Slovácka a dodává. „Na Fenerbahce, v Kolíně nebo na AIK, tam byly vynikající atmosféry. Je obrovská škoda, že podobná atmosféra tady nebude. Pro mě je to velmi negativní a smutné, kouzlo fotbalu se tím popírá. Ani v tom nespatřuji pro svůj tým žádnou výhodu. Domácí by mohli být před vlastními fanoušky kvalitnější, ale je to plus mínus. Mají svoji kvalitu, svůj styl hry, od kterého nebudou určitě ustupovat,“ tvrdí Martin Svědík.

Většinu hráčů a také trenéra Martina Svědíka doprovází do Francie partnerky nebo manželky. Je v tom snaha klubu změnit atmosféru před rozhodujícím zápasem?

„Jsme tady v nějaké bublině. To, že tady mám partnerku, to s tím vůbec nesouvisí. Navíc je tady jenom jako divák a přijela jako fanoušek. Myslím si, že takto to má být – nevidím na tom nic špatného ani divného,“ říká trenér Slovácka.

„Osobně tu partnerku nemám, byla se mnou v Istanbulu. Navíc je syn trochu nemocný, tak jsme to odpískali,“ prozradil Michal Kadlec. „Sám nevím, kolik manželek nebo přítelkyň odjelo, o to jsem se ani nezajímal. Bylo to předem dáno a ve světě je to běžné. Na druhou stranu to není tak, že bychom s nimi byli na hotelu. Potkáme se jenom na letišti. Myslím si, že zápas nebo náš výkon to vůbec neovlivní,“ dodal kapitán Slovácka.

4. KOLO EVROPSKÉ KONFERENČNÍ LIGY

OGC NICE – 1. FC SLOVÁCKO

Pravděpodobné sestavy:

OGC Nice: Bulka - Atal, Todibo, Dante, Bard - Budáví, Thuram, Lemina, Diop - Pépé, Laborde.

1. FC Slovácko: Fryšták (Nguyen) - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Trávník - Petržela, Šašinka, Duskí - Kozák.