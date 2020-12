Svěřenci trenéra Svědíka si před Štědrým dnem nadělili vánoční dárek v podobě výhry 3:2 i třech bodů, svátky tak prožijí v příjemném rozpoložení a na velmi slušném šestém místě ligové tabulky.

„Mužstvu děkuji za to, jak zvládlo poslední dva zápasy. Vzhledem k tomu, jak se podzim vyvíjí a jak je tabulka vyrovnaná, jsou to pro nás důležité výhry. Zase jsme se posunuli do ligových pater, kde chceme být,“ těší kouče Slovácka.

Hodnocení posledního letošního utkání bylo ze strany šestačtyřicetiletého trenéra poněkud netradiční. Svědík dokonce ani nerozebíral samotný zápas.

I když z obratu měl samozřejmě velkou radost.

„Zápasy se neotáčejí každý den,“ ví dobře.

„Inkasovaná branka nás sice na chvíli přibrzdila, ale po vyrovnávacím gólu jsme si za tím šli. Druhá půle byla vyrovnaná. Dali jsme ale dva góly a soupeři odskočili. Domácí už na to nestačili reagovat,“ říká Svědík.

Svěřence chválil nejen za otočení nepříznivého výsledku, ale i výkon.

„Pochvala pro kluky i celý realizační tým,“ pravil.

Náročnou podzimní část hodnotí pozitivně. Byť měl k několika zápasům výhrady, celkově první půlrok Moravané zvládli. Náročného kouče trápí především výkonnostní křivka.

„Místo toho, aby byla konstantní, tak jsou na ní výkyvy,“ připomíná.

Svědíka nejvíce mrzí ztráty s Pardubicemi a Brnem.

„To jsou zápasy, které nás trápí. Měli jsme v nich určitě navíc,“ je přesvědčený.

„Jsem maximalista. Člověk musí mít nějaké nároky a právě v těchto střetnutích jsme měli rezervy,“ přidává.

Lépe mohl rovněž dopadnout také domácí duel s Jabloncem nebo prosincová bitva se Spartou.

„V obou duelech jsme mohli uhrát lepší výsledek. Spokojenost by byla ještě větší,“ říká.

Celkově ale Slovácko podzim zvládlo. Ve třinácti duelech získalo stejně jako Ostrava a Liberec jednadvacet bodů, díky lepšímu skóre je v tabulce před těmito rivaly, navíc má stejně jako Slovan k dobru právě odložené utkání s Baníkem.

Nyní mají borci z Uherského Hradiště volno.

„Hlavně doufám, že si kluci fyzicky i psychicky odpočinou. I já ten týden volna potřebuji,“ vnímá Svědík.

Jeho tým se znovu sejde až po vánočních svátcích a Silvestru. Krátkou přípravu na druhou polovinu sezony zahájí druhého ledna. O den později odjíždějí fotbalisté Slovácka na soustředění do Chorvatska. Na pobřeží Jadranského moře kromě tréninků absolvují také tři přípravné zápasy.

„Jelikož se začíná hned šestnáctého ledna, bude minimum času. Jaro bude hodně dlouhé, čeká nás spousta zápasů, proto je důležité se na to dobře připravit,“ ví dobře Svědík.