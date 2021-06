Dva góly za domácí vstřelil Cicilia, po jedné brance přidali Jurečka, Kalabiška, Mareček a Vecheta. Za hosty debakl mírnil Langer, jenž připravil o čisté konto nového gólmana Slovácka Nguyena.

„Výsledek nijak neřešíme. Jsme teprve na začátku přípravy. V prvním poločase jsme hráli pomalu, do nohy. Měli jsme málo náběhů, i práce s míčem nám dlouho trvala. Ve druhé půli se to však zlepšilo. Hráli jsme jednoduše, na méně doteků. Přechod byl jednodušší. Z toho pramenily šance i góly,“ zhodnotil úterní duel asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Účastník předkola Evropské konferenční ligy nastoupil v netradičním složení se třemi obránci, pěti záložníky a dvěma útočníky.

Z posil hráli od začátku Šašinka i Holzer, který měl dokonce na ruce kapitánskou pásku. „Tak to bývá všude, akorát zápisné je vždycky jiné. Třeba ve Spartě to byla raketa. Tedy je to menší,“ usmíval krajní záložník. Těžkou hlavu z premiéry neměl.

„Stejně to jde do týmové kasy, ze které se kupují různé věci, takže si to utratím,“ vtipkuje.

Po krátké přestávce se fanouškům představil i brankář Nguyen a obránce Merdovič. Šanci ukázat se dostali i mladíci Pernica, Kudela, Srubek, Polášek nebo Vecheta.

Trenéři Slovácka naopak šetřili veterány Petrželu s Kadlecem, volno dostal i Hofmann. „Místo zápas měli běžecký trénink,“ vysvětluje Mucha. Zraněný Kohút seděl jenom mezi náhradníky, v nominaci nebyli ani Nemrava, Kubala či Rezek.

„Hráči v přípravě se střídají, měli jsme i nějaké nováčky. Také rozestavení bylo jiné,“ připomíná.

Celek z Uherského Hradiště v prvním poločase přečkal obrovskou šanci Vyškova. Po úniku Simr vybídl ke skórování Vintra, jenž ale ve vyložené pozici netrefil odkrytou domácí branku.

Favorit takové šance v úvodní části neměl. Čekání na gól utnul až dorážející Jurečka, kterému asistoval Havlík.

Zatímco v první půli druholigový nováček protivníka trápil, po změně stran už na Širůchu dominovalo Slovácko. Druhá jedenáctka se tlačila do šestnáctky soupeře a navyšovala skóre.

Nejprve po faulu Oulehly na Kalabišku proměnil penaltu Cicilia. Pak úřadoval Vecheta. Mládežnický reprezentant nejprve vybídl ke skórování Kalabišku, o chvíli později přihrával i Marečkovi. V 88. minutě pak sám završil triumf favorita. Chvíli předtím se pěkně z otočky trefil Cicilia.

Vyškov byl za svoje snažení odměněn pouze jednou, když posilu z Liberce překonal Langer.

Fotbalisté Slovácka se do další tvrdé práce naladili výhrou 6:1. Druhý zápas sehrají rovněž ve Starém Městě v sobotu dopoledne, kdy vyzvou druholigový Prostějov.

Přípravný fotbal -

1. FC Slovácko – MFK Vyškov 6:1 (1:0), hráno ve Starém Městě

Branky: 52. z penalty a 80. Cicilia, 40. Jurečka, 66. Kalabiška, 70. Mareček, 86. Vecheta – 71. T. Langer

Diváci: 300

Slovácko 1. poločas: Bajza – Reinberk, Daníček, Divíšek – Pernica, Havlík, Kudela, Navrátil, Holzer – Šašinka, Jurečka.

2. poločas: Nguyen – Šimko, Srubek, Merdovič - Tomič, Mareček, Polášek, Sadílek, Kalabiška – Vecheta, Cicilia. Trenér: Svědík.