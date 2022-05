Devatenáctiletý gólman totiž den před finále MOL Cupu ukončil středoškolské studium, úspěšně odmaturoval. „Mám to,“ chlubil se spoluhráčům, kteří mu při cestě do šatny zatleskali.

Dál už byl klid. Všichni se soustředili na poslední trénink v letošní sezoně. Trenér Svědík měl k dispozici téměř všechny hráče. Scházel jenom zraněný mladík Juroška a dlouhodobý marod Šašinka. Ostatní borci jsou fit.

O sestavě ještě kouč Slovácka úplně jasno nemá. „Jsou tam nějaké otazníčky, které ale dořešíme,“ ví dobře.

Oba týmy se na finále poháru chystají už podruhé. Zápas se měl původně hrát na začátku května, ale kvůli silnému dešti a nezpůsobilému terénu byl odložen.

„Nebylo to úplně příjemné, ale zase jsme mohli v lize protočit více hráčů, připravit mužstvo. Věřím, že jsme se dvěma posledními zápasy správně naladili. Byť výkony rozhodně nebyly stoprocentní a musíme v nich hledat mezery, tím, že sestava byla tolik protočená a dostali příležitost jiní hráči, jsem rád, že jsme je zvládli vítězně a atmosféra je pozitivní. Udrželi jsme správnou náladu před pohárem,“ vypozoroval.

„Mužstvo je na finále hodně natěšené a na zápas, který se jednou odložil, se těší. Emoce tam jsou pořád,“ všímá si.

Moravané budou o premiérový triumf v soutěži usilovat potřetí, naopak Pražané by osmým pohárovým vítězstvím vylepšili vlastní rekord v samostatné historii. Letenští půjdou do duelu povzbuzeni nedělní ligovou výhrou 2:1 na Slavii a s trenérem Michalem Horňákem, který před osmi dny nahradil Pavla Vrbu.

„Určitě to hraje nějakou roli, proto to asi i Sparta dělala. Také pro soupeře je to důležitý zápas. Když se rozhodl k takovému řešení, musel k tomu mít nějaký důvod,“ prohlásil.

Když Svědík viděl Spartu v derby se Slavií, všiml si změn nejenom v sestavě, ale především v přístupu hráčů. „Až v samotném utkání se ale uvidí, jak na tom jsou,“ zůstává v klidu.

Podle kouče Slovácka nejde vycházet ani z nedávných vzájemných zápasů na Letné. „Ani jedno mužstvo neodkrývalo karty,“ upozorňuje. „Bude rozhodovat každý detail. Doufám, že to bude od začátku do konce dramatické utkání,“ přeje si.

Duel na Městském stadionu Miroslava Valenty startuje již v sedmnáct hodin. Původně se přitom mělo hrát až v sedm večer. „Já jsem možná radši, ale nepřikládám tomu žádný důraz,“ říká.

I když v úterý v Uherském Hradišti a okolí vydatně pršelo, Svědík se dalšího odložení neobává. „To už se nemůže podruhé stát, i když hřiště je po deštích všelijaké. Předpověď je příznivá, mělo by to dobře dopadnout,“ zůstává optimistou.