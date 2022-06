Přípravný fotbal -

1. FC SLOVÁCKO - FC ViOn ZLATÉ MORAVCE – VRÁBLE 1:0 (1:0). Branka: 42. Libor Kozák. Rozhodčí: Volek – Podaný, Pochylý. Diváci: 400.

Slovácko 1. poločas: Nguyen - Sinyavskiy, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Juroška, Levin, Kohút, Trávník, Holzer – Kozák.

Slovácko 2. poločas: Fryšták – Šimko, Daníček, Šuvalija, Doski – Petržela, Havlík, Polášek, Šašinka, Brandner – Vecheta.

Účastník třetího předkola Evropské ligy proti slovenskému soupeři znovu neinkasoval, v poli ale tolik nedominoval.

Začátek byl velmi slušný. Pět set diváků však kromě gólové akce vidělo už jenom dvě rány do břevna a pár šancí, jinak nic převratného.

„První poločas byl z naší strany o něco lepší, ale celkově to nebylo úplně vydařené utkání. Po velmi dobrém začátku, kdy jsme nastřelili břevno, měli krásnou střelu a taky šanci, jsme začali ztrácet balony, vázla nám součinnost. Bylo vidět, že kluci poctivě trénují, herně to nebylo ono. Únava se kumuluje, ale kondici budeme na podzim potřebovat, takže je to v pořádku,“ zhodnotil přípravný duel asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Kouč poražených Ján Kocián byl o poznání spokojenější. „Do zápasu jsme šli stejně jako soupeř z plné zátěže. Dopoledne jsme normálně trénovali. Byl jsme překvapený aktivitou obou týmů, zápas měl tempo, dobrou úroveň. Byly v něm samozřejmě i chyby, ale celkově to byl dobrý vydařený zápas. Remízu bych bral víc, protože ve druhém poločase jsme měli větší šance než domácí. Výsledek ale není až tak důležitý. Zápas rozhodně splnil účel,“ prohlásil bývalý reprezentační obránce a účastník mistrovství světa v Itálii v roce 1990.

Předposlední tým slovenské nejvyšší soutěže dorazil na Moravu s patřičným respektem. „Soupeře jsme viděli proti Trenčínu, kdy herně dominoval. Snažili jsme se na něj připravit, protože úspěchy Slovácka, kterých v minulých letech má, jsou nesmazatelné,“ ocenil protivníka Kocián.

Navrátilec Trávník: Slovácko mi dávalo největší význam. Jsem rád, že jsem tady

Celek z Uherského Hradiště vyrukoval na Zlaté Moravce i s Michalem Trávníkem. Osmadvacetiletý středopolař dostal od Sparty Praha svolení k zapojení se do přípravy se Slováckem.

A zatímco kluby dolaďují formu působení mutěnického rodáka na Moravě, někdejší středopolař Jablonce či turecké Kasimpasy v úterý v podvečer přehodil přes hlavu modrý dres s číslem deset a jako bonus navlékl na levou ruku kapitánskou pásku.

Natěšení fanoušci čekali, co při svém comebacku předvede. Trávník odehrál proti Vionu první poločas, za pětačtyřicet minut toho ale příliš neukázal. Zaujal pouze několika pády po soubojích, které sudí Volek neposoudil jako nedovolené. Jinak zahrával rohový kop, do zakončení se nedostal.

„Byl s námi poprvé. Předtím absolvoval dva tréninky. Bude určitě platnou posilou,“ nepochybuje Palinek.

Po změně stran se na hřiště dostal i uzdravený Šašinka, jehož pokračování zatím není dořešeno. Trenér Svědík dál zkouší Šuvaliju s Doskim, mimo hru jsou momentálně marodi Tomič, Merdovič a Reinberk.

První půle byla pro diváky záživnější. Rušno bylo hlavně na začátku, v úvodní čtvrthodině, kdy nejprve zatřásla břevnem Holzer, po něm se parádní střelou uvedl Rus Levin. V zajímavé pozici mířil vedle mladík Juroška.

Hosté zahrozili jen trestným kopem Brenkuse, jenž poslal míč z dálky do břevna.

Gól dal až Kozák chvíli před přestávkou, kdy zblízka doklepl balon do sítě po akci Holzera s přihrávajícím Kalabiškou.

Po změně stran upadlo tempo, přibylo nepřesností. Diváci ocenili snad jenom hezkou střelu Havlíka. Slibnou šanci měl Brandner, ale zaváhání soupeřovy defenzivy nepotrestal.

Zlaté Moravce žádnou svoji akci do gólu nedotáhly, výsledek 1:0 se už nezměnil.

Fotbalisté Slovácka se fanouškům představí zase v sobotu, když na staroměstském Širůchu od jedenácti hodin vyzvou Liptovský Mikuláš.