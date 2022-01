„S hrou i přístupem můžeme být spokojení. I když v zápase bylo hodně nepřesností, nakonec jsme dali pět gólů, takže celkem v pohodě,“ hodnotil duel asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Vysoká výhra čtvrtého týmu FORTUNA:LIGY je ale vykoupená zraněním stopera Hofmanna. Zkušený zadák po jednom ze soubojů skončil na zemi, střídat musel už ve 23. minutě. „Má výron, ale jak to bude vážné, nedokážu říct,“ krčí rameny Mucha. „S tím spokojení nejsme. Vypadl nám totiž další hráč,“ povzdechl si.

Celku z Uherského Hradiště na Hané scházeli marodi Cicilia a Merdovič, veteráni Kadlec a Petržela měli volno a připravovali se individuálně.

Změny ve Slovácku: vrací se Šuškavčevič, kondičním trenérem u béčka je Holík

Šanci v prvním poločase dostali převážně mladíci a hráči širšího kádru, kteří se ale proti Kroměříži jen velmi těžko prosazovali.

Favorit si v první půli vypracoval dvě zajímavé šance, ale Vecheta se ani jednou neprosadil.

Skóre otevřel až po půlhodině hry Daníček, jenž bezpečně proměnil penaltu nařízenou za faul Matouška na Šašinku.

Domácí ale bleskově odpověděli, hrubou chybu ve středu hřiště potrestal Hroník. Dvacetiletý záložník je v Kroměříže na zkoušce z pražské Slavie, na podzim působil ve Vyšehradě.

„Lukáš byl s námi celý týden. Proti Slovácku to neměl vůbec jednoduché. Ukázat se v takovém zápase je určitě těžší, než kdybychom hráli proti soupeři ze třetí nebo druhé ligy. Přesto předvedl svoje kvality, přednosti,“ chválil nováčka kroměřížský kouč Bronislav Červenka.

Zda šikovný mladík na Hané zůstane, zatím není jisté. „Teď se musíme pobavit, dohodnout se. Uvidíme, jestli budeme schopní to dotáhnout do konce. V řádech tří až pěti dnů to ale chceme vyřešit,“ uvedl Červenka.

Jeho tým hrál hlavně v první půli velmi dobře. Votava ale pálil ve výhodné pozici do boční sítě a pak zase těsně nad. Na druhé straně Šašinka prudkou střelou protáhl gólmana Dostála.

Zatímco úvodní část byla ještě vyrovnaná, druhá půle už byla zcela v režii Slovácka.

Sadílek s Reinberkem sice ještě neskórovali, ale v 70. minutě už šli hosté do vedení. Hlavou se prosadil Vecheta.

Podívejte se: Broďané mají na úvod soustředění, Váňa je zase zraněný. Co posily?

Celek z Uherského Hradiště definitivně zlomil odpor soupeře z nižší soutěže v závěrečných deseti minutách. Na 3:1 zvyšoval z dobře zahraného trestného kopu Sadílek, čtvrtý gól přidal Jurečka.

Domácí po prostřídání nestíhali, v závěru si navíc dal Novotný vlastní gól. „První poločas měl z naší strany vyšší úroveň, po prostřídání už to bylo od nás horší. Slovácko tam navíc dalo kvalitní hráče, kteří nás donutili k chybám. A právě po nich padli góly,“ prohlásil Červenka.

Trenér Hanáků z debaklu těžkou hlavu neměl. „Byl to náš první zápas po hodně dlouhé době. Poslední utkání jsme odehráli v polovině listopadu. Sešli jsme se až v pondělí. Šanci dostali i kluci ze širšího kádru nebo co hráli na podzim v béčku,“ připomněl.

Střetnutí s ligovým protivníkem si vážil. „Jsem spokojený s tím, že jsme mohli zápas s takto kvalitním soupeřem odehrát. Vždyť Slovácko momentálně patří do top pětky FORTUNA:LIGY. Pro kluky to byla zajímavá konfrontace. Věřím, že jim v sezoně pomůže, že nabité zkušenosti zúročí v mistrovských zápasech,“ přeje si.

Přípravný fotbal -

SK Hanácká Slavia Kroměříž – 1. FC Slovácko 1:5 (1:1)

Branky: 32. Hroník – 30. Daníček z penalty, 70. Vecheta, 81. Sadílek, 84. Jurečka, 87. Novotný vlastní. Rozhodčí: Batík. Diváci: 200.

Kroměříž: Dostál – Machálek, Houser, Matoušek, Vyhlíd – Plecitý, Cupák, Hroník, Sklenář, P. Červenka – Votava. Střídali: Švajda, Joura, Novotný, Mlčoch, Pecina, Surynek, Heinz, Jeleček, Benedikt. Trenér: B. Červenka.

Slovácko: Nguyen (46. Fryšták) - Tomič (46. Reinberk), Hofmann (23. Sadílek), Šimko, Divíšek - Kohút (46. Aldin), Daníček, Kudela (46. Havlík), Juroška (46. Kalabiška) - Šašinka (61. Vecheta), Vecheta (46. Jurečka). Trenér: Svědík.