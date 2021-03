Moc času na přípravu ale nemají, neboť už v neděli od čtrnácti hodin vyzvou v rámci 24. kola FORTUNA:LIGY Baník Ostrava.

Jednotka trvala hodinu, nikdo neměl žádné úlevy. Všichni fotbalisté absolvovali stejnou zátěž. „Musím říct, že to bylo celkem v pohodě. Čekali jsme to horší, i když jsme se zaměřili spíš na herní věci a nebylo to nijak náročné,“ uvedl asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

I když tým stále není kompletní, většina opor už je fit. „Už jsem se samozřejmě těšil, bylo to dlouhých čtrnáct dní doma a chyběla mi i parta, takže jsem rád, že můžeme zase trénovat pohromadě,“ zářil záložník Milan Petržela.

Bývalý reprezentant přiznal, že na hřišti dvoutýdenní výpadek pocítil. „Nebylo to úplně ideální, ale věřím, že se do toho brzy dostaneme a najedeme na tu vlnu, kterou jsme prožívali před karanténou,“ přeje si nejen bývalý hráč Sparty a Plzně.

Celek z Uherského Hradiště se nyní soustředí na nedělní domácí ligový duel s Baníkem. „Jak už to tak bývá, Ostrava po výměně trenéra ožila. Mužstvo dostalo nový impulz. Jasně porazili Příbram, velmi dobré zápasy odehráli i proti Slavii a Spartě. Čeká nás těžké utkání, které chceme zvládnout,“ uvedl Mucha.

Slovácko má před sebou ještě dva dny přípravy. O sestavě trenéři jasno nemají, ve hře je víc variant. „Zatím nemáme k dispozici všechny hráče. Uvidíme, co bude těsně před zápasem, jak se budou kluci cítit. Rozhodneme se až na poslední chvíli,“ tvrdí Svědíkův asistent.

Také Muchu dostihl koronavirus. „Tři dny jsme se celkem trápil, ale celkově se to dalo zvládnout. I když pořád se cítím takový unavenější. Snad se to brzy vrátí do normálních kolejí,“ přeje si.

Zvyknout si nemohl ani na dlouhou karanténu. „Poprvé v životě jsem byl čtrnáct dnů v kuse zavřený doma. To byla hrůza,“ dodal Mucha.