„Honzovi bych chtěl poděkovat, protože tady za pět let odvedl skvělou práci. Přál jsem si, aby tady zůstal, ale odchody patří k fotbalu,“ uvedl smutně trenér Slovácka Martin Svědík.

Kromě zkušeného jednatřicetiletého fotbalisty nemůže počítat ani se záložníkem Danielem Marečkem. Bývalý mládežnický reprezentant přestoupil do Bohemians Praha 1905.

Slovenský brankář Pavol Bajza zase zamířil na hostování do Karviné. Jako náhrada přišel z Trenčína Tomáš Fryšták.

Čtyřiatřicetiletý odchovanec by měl ve Slovácku plnit roli dvojky, uzdravený Nemrava potřebuje chytat, půjde na hostování.

„Toto řešení se nabízelo,“ míní Svědík. „S Tomášem jsme se ještě nebavili, ale měl by být dvojka. Hledali jsme náhradu místo Bajziče, který chtěl chytat. V létě uvidíme, co bude dál,“ přidává.

Jinak mančaft zůstává stejný, až na Fryštáka se žádná nová tvář v Uherském Hradišti neobjevila.

„Zatím počítáme jenom odchody,“ povzdechl si kouč.

Brankářská rošáda ve Slovácku: Bajza míří do Karviné, dvojkou bude Fryšták

Úvodní jednotku z rodinných důvodů vynechal jenom gólman Nguyen, který musel na pohřeb.

Podle Svědíka je možné, že žádná posila v zimní přestávce na Slovácko nedorazí. „Tento kádr může zůstat i stejný,“ připouští.

Sedmačtyřicetiletý odborník představu o doplnění týmu má, realita je však poněkud jiná.

Ani historická sezona převratné změny nepřinesla. V regionálním klubu se dál obrací každý koruna, pečlivě zvažují další kroky.

Moravský klub soupeřit se Spartou, Slavií, Plzní nebo Ostravou o hráče rozhodně nemůže. „Nemyslím si, že jsme ekonomicky tak silní, abychom mohli někoho přivést,“ prohlásil.

Důležité je, že všechny opory jsou minimálně do léta pod smlouvu, ve Slovácku zůstává i nejlepší střelec Jurečka, kterého lanařila konkurence. „Doufám, že se zbytek udrží, protože to je naše priorita,“ pravil Svědík.

Náročný kouč dá v zimě příležitost i mladíkům z třetiligové juniorky.

S prvním týmem trénují brankář Borek, útočník Vecheta a nově také Aldin, Kúdela a Juroška. „Pro kluky je to velký skok, ale snažíme se je adaptovat na ligovou zátěž i tréninkový proces,“ říká Svědík.

„Na tréninku je vidět, že najednou nemají tolik času. Tím, že ztrácejí balony, jim schází síly, kvalita. Na druhé straně kdybychom je nevzali a nevěděli, jak se chovají, nemohli by se zlepšovat,“ ví dobře.

„Chceme, aby nasáli atmosféru v prvním týmu a postupnými krůčky se v něm zabydleli, jako se to dříve podařilo Kohútovi, Sadílkovi, Havlíkovi a dalším klukům,“ pokračuje.

Náročný kouč Svědík? Přísný metr na mě mají i táta s bráchou, tvrdí Juroška

První přípravný zápas sehraje čtvrtý tým FORTUNA:LIGA v sobotu 15. ledna na hřišti Hanácké Slavie Kroměříž.

Do té doby budou Kadlec a spol. jenom trénovat. „V mužstvu máme spoustu starších hráčů, nechceme hrát zápasy na umělé trávě,“ vysvětluje.

„Kádr není tak široký, abychom si mohli dovolit někoho ztratit. Navíc hráči měli jenom čtrnáct dní volna a na podzim odehráli spoustu zápasů, takže jedno utkání před odjezdem na soustředěním nám bude stačit,“ je přesvědčený.

Právě mazáky Kadlece, Petrželu, Kalabišku a další chce proti lídrovi MSFL šetřit.

Testovat formu začne celek z Uherského Hradiště až na lepších terénech v Chorvatsku, kde absolvuje herní soustředění.

Připravenost Svědíkova týmu postupně ověří Rijeka, Lublaň a Domžale. „Cíl je jednoznačný. Chceme se co nejlépe připravit na jarní část sezony. Zároveň musíme doufat, že do toho nezasáhne covid,“ uvedl. „Asi vidíme, že nás čeká další vlna omikronu. Uvidíme, zda se nám vyhne, nebo ne. Snad to ale přečkáme bez nějaké větší úhony,“ doufá pardubický rodák.