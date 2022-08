Podívejte se: úžasné Slovácko smetlo AIK a je blízko skupině i milionům

Výsledek nádherný, výkon skvělý. Fotbalisté Slovácka rázně nakročili do základní skupiny Evropské konferenční ligy, přiblížili se vytouženým milionům. Svěřenci trenéra Martina Svědíka v úvodním zápase play off zdolali AIK Stockholm 3:0 a díky brankám Petržely, Siňavského a Reinberka sahají po největším úspěchu klubové historie. Teď už to jenom stvrdit za týden ve Švédsku, kde se hraje odveta.

Nástup fotbalistů Slovácka a AIK Stockholm | Video: Libor Kopl